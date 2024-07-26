高雄「市境之南樹」又被颱風吹倒 將重新扶正

高雄市境之南樹又被颱風吹倒。（民眾提供）

2024/07/26 11:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市「市境之南樹」不敵凱米颱風吹襲傾斜，林園區區長簡水彬表示，明天將視天氣狀況委請廠商扶正，再觀察能否存活。「市境之南樹」曾於2016年莫蘭蒂颱風過境時死亡，這是第二次被颱風吹倒。

凱米強襲全台，矗立在高雄市林園區海邊的市境之南樹再度傾倒，簡水彬表示，為了防止市境之南樹被強風吹倒，在其樹幹周遭架了多支鐵架保護，但凱米的風勢太強，連鐵架都被吹毀，樹木傾倒了約45度，但不至於連根拔起地步，等到風雨停歇後，會先把市境之南樹扶正，再觀察生長狀況。

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林園區當地里長於2011年間在汕尾地區的爐濟殿公園，種植一排50餘株黃槿，其中有一株因為種不下而被獨立種植，「無心插柳」種在北緯22°28’33.1"N、東經120°24’52.9"E上，剛好是高雄市的最南端。

市境之南樹由熱心民眾載水澆灌，生長狀況良好，2016年莫蘭蒂颱風過境時死亡，林園區公所、林園紅樹林學會、中油石化事業部於2018年原地重栽，高雄市政府觀光局近年進行景觀改造，不僅舖設廣場，還打造了經緯度與LinYuan英文拼音字母座椅等公共藝術，成了觀看海景指標

市境之南樹有經緯度公共藝術，成為觀海景點。（記者洪臣宏攝）

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