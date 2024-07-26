四技二專甄選入學招生放榜 新北274生錄取國立大專院校

三重商工機械科學生林昱燁統測為校內榜首，錄取國立台灣科技大學機械工程系。（新北市教育局提供）

2024/07/26 11:05

〔記者黃子暘／新北報導〕113學年度四技二專甄選入學招生放榜，新北市教育局長張明文指出，新北共有2431名學生上榜，其中274位學生錄取國立大專院校，相較去年錄取國立大專院校193人成長超過4成。教育局介紹，其中三重商工機械科學生林昱燁考取國立台灣科技大學機械工程系，喜歡實務操作的中華商業海事職業學校航海科學生李芷安錄取國立高雄科技大學航運技術系。

教育局指出，林昱燁在三年學習課程中，在數學老師馬英哲的指導下奠定堅實的數理基礎，也讓他在新北市舉辦的「煉戰領域素養挑戰」中獲得數學科全市第二名的成績，更是一舉榮獲三重商工統測榜首，錄取台大機械工程系；林昱燁分享，統測成功關鍵在於持之不懈的努力和正確的學習策略。

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教育局表示，李芷安認為高職求學階段最重要的就是實習課與校外實習，她會花課餘時間與同學研究、精進專業技能，同時也藉著背誦來熟悉海圖方面的專業領域學習，透過三年學習，李芷安認知自己喜歡實務型課程，因此選擇高科大航海技術系，繼續發展海事志向。

教育局說，樟樹國際實中流行服飾科學生許千穎錄取實踐大學服裝設計學系，如今順利錄取夢想中的學校，她感謝所有老師的教導，並期許學弟妹也可以找到自己的目標努力前進，她也會努力在大學發光發熱、持續創作。

教育局補充，新北市提供多元計畫支持協助學生四技二專甄選入學，並為技高學生舉辦多元的市級競賽，提升統測力及豐富學習歷程檔案，市府將持續推動技職教育，透過國小階段職業試探至技術型高中及大學階段的教育一貫化計畫，引導學生適性發展。

樟樹國際實中流行服飾科的許千穎（中）錄取實踐大學服裝設計學系。（新北市教育局提供）

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