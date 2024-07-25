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凱米襲台南 路樹招牌倒逾700件、土石流紅色警戒38條

凱米颱風帶來驚人雨量，台南道路亦傳淹水。（台南市府提供）

凱米颱風帶來驚人雨量，台南道路亦傳淹水。（台南市府提供）

2024/07/25 23:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風帶來驚人雨量，全台各地皆傳出災情。台南災情統計包括路樹傾倒725件、廣告招牌掉落87件；白河、龍崎等區發布土石流紅色警戒38條，雖然颱風已離台，但仍受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，不可輕忽。

據台南災害應變中心統計資料，收容安置累計17處，收容85人，撤離人數累計459人；71處道路封閉、部分或全部封閉橋梁50座。另外包括路樹傾倒668件、廣告招牌掉落81件；道路及隧道及周邊30件；積水55件（部份已退水）；建物毀損70件；路燈等民生、基礎建設災情65件；其他災情69件。

由於颱風攜帶的西南氣流水氣，降雨量豐沛，導致後壁區八掌溪溢堤，造成橋面掏空。台南市長黃偉哲表示，要求水利局於天候狀況許可下，徹夜進行搶險，及早修復。另外對於有淹水可能地區的民眾撤離，責成相關單位及協請國軍進行預防性撤離，且要求當地區長持續關懷及協助。

此外，因應可能的劇烈降雨，市府針對玉井、六甲、東山、南化、楠西、白河及龍崎等7行政區13里發布土石流紅色警戒38條，黃色警戒10條。南市各溪流橋梁水位達到一級警戒共7處，二級警戒則有6處。

黃偉哲表示，雖然颱風已離台，市府各單位仍應嚴加戒備，保障市民生命財產安全，民眾也不要掉以輕心，切勿冒險海邊觀浪；部分即將滿庫的水庫可能採取預防性洩洪措施，呼籲下游民眾務必注意，遠離河岸，以策安全。

凱米颱風造成台南路樹傾倒逾700件。（台南市府提供）

凱米颱風造成台南路樹傾倒逾700件。（台南市府提供）

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