教育部「建議」避免前往 國立大學取消赴澳門教育展

教育部建議勿赴澳門，國立大學紛取消參與招生教育展。（資料照，記者楊綿傑攝）

2024/07/25 21:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕由海外聯合招生委員會辦理的「新生入學輔導會」活動，原訂本週末前往澳門，不過傳出教育部近期「建議」國立大學不宜前往，多校本週突然退出活動，7所非國立學校仍將如期前往。教育部對此表示，參與相關活動應基於對等尊嚴及安全，而港澳旅遊警示已提升為橙色，對於參展應審慎評估。

海外聯合招生委員會上個月發函邀請大專校院，報名參與本月27日至28日於澳門國父紀念館所舉辦的「2024澳門新生入學輔導會暨赴台升學嘉年華」，並已於上週五召開行前會。據瞭解，各校工作人員在行前會時還交流關於攤位位置、住宿、交通等資訊，看不出活動有異狀。

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海外聯合招生委員會總幹事、暨大副校長楊洲松表示，新生入學輔導會是招生活動中的一環，旨在提供一個各校與當地錄取學生交流認識的機會，以促進學生來台就讀的意願。由於9月就將開學，因此每年都是利用大約7月底的時間辦理。

教育部國際司代理司長廖高賢則說明，大陸委員會已於6月27日調升中國大陸及香港、澳門旅遊警示為「橙色」燈號，國內大學校院赴港澳參加教育展事宜時，應審慎評估參展人員之人身安全及可能風險。

廖高賢並提到，考量香港澳門舉行之高等教育展，應基於尊嚴、安全及順利等原則辦理，國內學校參展時，國立大學名稱均須以全銜方式呈現。據瞭解，原本參加該活動校數總共有16所，目前剩下7所非國立學校仍將如期前往。

楊洲松強調，國內高校一直有在經營港澳市場，雖然港澳學生來台就讀管道有所緊縮，但在各校校友會都能發揮角色，以及可利用網路聯絡情況下，招生方式變得更加多元與彈性，就算國立大學無法直接前往澳門跟學生面對面接觸，也仍有其他方式可以輔導與協助學生來台就讀。

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