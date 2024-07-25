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凱米逐漸遠離 明起國際線恢復正常、國內線往返馬祖和七美仍取消

凱米颱風逐漸遠離，各機場國際線明天恢復正常。（記者姚介修攝）

凱米颱風逐漸遠離，各機場國際線明天恢復正常。（記者姚介修攝）

2024/07/25 18:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風逐漸遠離台灣，交通部民航局今天（25日）晚間說明，明天（26日）起加開班機疏運，並協調國防部視情況啟動軍機疏運。明天各機場國際線恢復正常、國內線部分航班往返南竿和北竿、七美和望安等航班取消，其餘正常。

民航局指出，明日各機場國際線恢復正常運作，國內線原規劃276架次，除立榮航空台北往返南竿、北竿中午前取消、台中往返南竿B7-8731/B7-8732取消、華信航空台北往返南竿航班取消及德安航空上午高雄往返七美、望安航班取消外，其餘258架次正常營運。

民航局表示，因颱風後旅客需求量較大，已要求各機場應密切注意現場旅客人數及候補狀況，如有需求將及時啟動疏運計畫。民航局同時也要求國籍航空公司視天候狀況規劃航班，並留意組員派遣及飛時須符合規定，確保飛航安全。

民航局指出，除原訂飛航的航班外，經初步協調，立榮航空與華信航空總共將加開20架次本島往返澎湖、金門班機，後續加班機仍持續規劃中，航空公司將即時在其官網公布，也請旅客出發前務必確認航班動態。

民航局指出，由於海事單位評估在本月28日前海象不佳，恐無法啟動海運的B計畫，民航局今日持續協調軍方，希望在天候與戰備情況允許下能啟動軍機疏運滯留旅客。

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