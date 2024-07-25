「新生館」主打無障礙友善運動 北市議員質疑基本通道都顛簸

新生館周邊對於無障礙族群不友善，如磁磚表面高低起伏，輪椅如同通過產業道路般不舒適。（林珍羽提供）

2024/07/25 17:22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市中山區新生公園躍動館「新生館」預計於2026年完工啟用，以無障礙友善運動為主軸，台北市議員林珍羽質疑，市府於周邊未做好完整無障礙設施，打著關懷身障的旗號大蓋場館，卻連基本的的通道都顛簸不平，要求做完整友善無障礙配套、以新生公園為中心做通盤檢討。

北市公園處回應，為配合台北躍動館新生館友善無障礙運動主軸，擬於2025年針對新生公園全面檢視盤點無障礙通道環境，2026年施工，配合台北躍動館新生館完工期程，一併提供完整友善無障礙環境。

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北市體育局表示，規劃以無障礙運動為場館特色，未來施工必會完善周邊無障礙設施通道，待2026年完工啟用後，將提供身心障礙市民最為便利友善的運動環境。

林珍羽指出，新生館目前周邊對於身障族群不友善，如距離新生館最近入口為籃球場旁的入口（ 松江路側） 周邊人行道材質對無障礙族群極其不友善，磁磚表面高低起伏，輪椅如同通過產業道路般不舒適，除入口外，濱江街、松江路段人行道皆使用此種材質，整段路程共近700公尺，對輪椅族群而言這近10分鐘的路程顛頗實在難以忍受。

林珍羽質疑，游泳館未設置無障礙通道或斜坡，若輪椅族群想進入游泳館，只能靠旁人協助，周邊通道也有雜草叢生、直徑過窄等問題；除輪椅族群權益，視障族群權益保障同樣重要，園內除點字地圖外，已不見其他友善視障的設施，公園內地形高低起伏，園內可增設導盲磚、引導徑指引視障者，避免因地形高低差導致不必要的意外。

游泳館未設置無障礙通道或斜坡，若輪椅族群想進入游泳館，只能靠旁人協助，周邊通道也有雜草叢生、直徑過窄等問題。（林珍羽提供）

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