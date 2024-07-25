凱米豪大雨影響南部公路 15路段預警性封閉、10處道路災阻

台29線臨11便道那瑪夏五里埔路段路基坍滑流失，道路阻斷。（圖擷取自公路局）

2024/07/25 15:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風在高雄、屏東帶來大量降雨，今天上午起多處公路預警性封閉，以及因積水過深而封閉；高雄和屏東還有5座橋梁因水位達到封橋值，採預警性封閉。

交通部公路局南區養護工程分局公布截至15時止，預警性封閉及災阻路段共計25處：

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預警性封閉15處

1、台20線93K~98K+700（勤和至復興路段）。

2、台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽）。

3、台20線149K~172K （海端鄉；向陽~利稻路段）。

4、台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段）

5、台3線406K +830 （新旗尾橋）

6、台29線2K+880（民生橋）

7、台17線211K+050 （典寶橋）

8、台28線31K （旗山橋）

9、台29線33K（楠梓仙溪橋）

10、台20線90K+700（撒拉阿塢橋）

11、台29線6K+400（民權橋）

12、台24線20k+350（三地門大橋）

13、台22線16k+500（里嶺大橋）

14、台17線195k+000（二號橋）

15、台27線36k+700（聖力橋）

道路災阻10處

1、台17線259K+300~260K+500（大鵬灣至磘仔口路段）（路面積水阻斷）

2、台29線91K+000~92K+130（竹寮路路段） （路面積水阻斷）

3、台28線18K+500~19K+000（月球路路段） （路面積水阻斷）

4、台19甲線67k+000~67k+100（嘉興路路段） （路面積水阻斷）

5、台3線408k+000~412k+000（內山公路路段） （路面積水阻斷）

6、台29線78k+400~79k+950（旗南三路路段）（土石流阻斷）

7、台29線72k+400~73k+300（旗南三路路段）（土石流阻斷）

8、台19甲線65k+500~65k+600（嘉峰路路段） （路面積水阻斷）

9、台29線臨11便道0K~12K （那瑪夏至五里埔路段，多處災情包含0k+150、4k+150、6k+500路基流失）

10、台17甲線24k+000~26k+000（信義路至和平路路段） （路面積水阻斷）

台29線臨11便道那瑪夏五里埔路段路基坍滑流失，道路阻斷。（圖擷取自公路局）

台88線萬大大橋水位將達封橋值，不排除預警性封閉。（圖擷取自公路局官網）

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