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偏鄉小村深夜停電 10分鐘後屋外一道光讓人掉淚大喊台灣驕傲

從美國返台探親的許立儀，昨晚因為彰化縣大城鄉台西村住處停電，正準備睡覺，卻看到屋外電桿的一道光，原來是台電人員來搶修，讓她感動大喊「辛苦了」。（許立儀提供）

從美國返台探親的許立儀，昨晚因為彰化縣大城鄉台西村住處停電，正準備睡覺，卻看到屋外電桿的一道光，原來是台電人員來搶修，讓她感動大喊「辛苦了」。（許立儀提供）

2024/07/25 15:26

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕凱米颱風發威，位居彰化縣濁水溪出海口的台西村，今天一早才因為溪水爆漲而緊急全村撤離，而從美國返回台西村探親的許立儀在臉書貼文指出，昨晚因為停電準備去睡覺，突然屋外出現一道光，才發現是台電工程人員冒風雨修復，然後電就來了，令人感動到要掉淚，這是身為台灣人的驕傲。

許立儀今天接受記者電訪表示，她今天一早聽到村長廣播，馬上就帶著家人到友人安全住處，但她對於昨晚台電人員迅速搶修偏鄉小村電桿設施，讓他們停電才半個多小時就來電，這讓移居美國多年的她，大大感動。

許立儀說，因為昨晚突然停電，全家都準備去睡覺，但過了10分鐘就看到窗外電桿亮著一盞燈，原來是台電工程人員在升降車上冒著風雨修復，她隔空對人員大喊「辛苦了！」，然後過了25分鐘，電就來了，當停電只有半個小時就電力來了的這一刻，她真心認為這是身為台灣人的驕傲。

許立儀表示，她移居到美國多年，前幾個月才碰到龍捲風吹斷一根電桿，結果就是直接停電70個小時，當台灣遇到強颱來襲，還可以在家吹冷氣躲颱風，如果這在美國的話，應該是自行準備發電機才有可能。

許立儀強調，尤其是連台西村位於濁水溪出海口，如此的偏鄉小村莊停電，都可以火速派人來修復，半個多小時就來電了，真心的要給台電人員鼓勵，因為「你的歲月靜好，只是有人為你負重前行」，台灣人可以在颱風碰到停電一下子就來電，真是太幸福了。

台電彰化區處表示，凱米颱風來襲，從昨天到今日已受理550件停電事故，派出208人次前往修復，由於停電區域分散在多個鄉鎮市，都在第一時間調度人力與工程車前往，努力復電，全力降低停電用戶，昨晚深夜接獲大城鄉停電通報，立即派員前往搶修，無論都會或海線地區，只要在安全的前提下都會一視同仁全力搶修。

凱米颱風發威，台電彰化區處昨天到今天已受理550件停電事故，就算是位於濁水溪出海口的大城鄉台西村也是深夜派員搶修。（台電彰化區處提供）

凱米颱風發威，台電彰化區處昨天到今天已受理550件停電事故，就算是位於濁水溪出海口的大城鄉台西村也是深夜派員搶修。（台電彰化區處提供）

凱米颱風發威，台電彰化區處昨天到今天已受理550件停電事故，就算是位於濁水溪出海口的大城鄉台西村也是深夜派員搶修。（台電彰化區處提供）

凱米颱風發威，台電彰化區處昨天到今天已受理550件停電事故，就算是位於濁水溪出海口的大城鄉台西村也是深夜派員搶修。（台電彰化區處提供）

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