為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

澎湖山水衝浪客被開勸導單 明日空運大作戰疏散旅客

衝浪客不管颱風禁制令，仍在山水沙灘衝浪，被開勸導單。（第七岸巡隊提供）

衝浪客不管颱風禁制令，仍在山水沙灘衝浪，被開勸導單。（第七岸巡隊提供）

2024/07/25 15:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風來襲，加上天文大潮影響，澎湖各地出現海水倒灌，昨（24）日就發布禁制令，但仍有民眾冒險前往山水衝浪，第七岸巡隊立即前往勸離及開立勸導單；另外澎湖連續因海空運中斷，已關島2天，滯留澎湖遊客上萬人，明（26）日若開放空運，勢必引發運輸大作戰，立委楊曜協調加開澎湖至台北一航次加班機，甫開放就遭秒殺。

海巡署第七岸巡隊山水安檢所，昨日下午5時35分接獲十三巡防區轉民眾撥打118報案專線，通報山水沙灘有民眾衝浪，由於禁制令已公布，岸巡隊線上巡邏組與山水安檢所共計1車4人隨即前往現場，抵達後發現2名正在衝浪民眾，並立即勸離上岸，後續於晚間6時07分向兩位衝浪民眾完成開立勸導單。

另外，因澎湖受風災影響，已關島2日，大批遊客等待回鄉，立委楊曜協調華信航加開26日的澎北、澎高班機已訂位客滿，再度要求民航局盤點2家航空受颱風影響的國際航線，改為支援明天的澎湖運能，華信加開上午10時30分台北-澎湖、中午12時20分-台北，以ATR機型飛行，一開放就秒殺，將持續協調加班機。

此次凱米颱風來襲，為澎湖帶來豐沛雨量，加上天文大潮，西嶼小門海水倒灌嚴重，不僅水淹道路，也進入村莊內街道商家之中，讓小門居民度過驚心動魄的颱風天。

澎湖岸巡人員勸導遊客離開，並開具勸導單。（第七岸巡隊提供）

澎湖岸巡人員勸導遊客離開，並開具勸導單。（第七岸巡隊提供）

西嶼小門海水倒灌，路面停車場成為水鄉澤國。（洪三元提供）

西嶼小門海水倒灌，路面停車場成為水鄉澤國。（洪三元提供）

小門海水倒灌，進入商家街道區。（洪三元提供）

小門海水倒灌，進入商家街道區。（洪三元提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
颱風天健保卡毀損 健保署：可例外就醫、免費換卡
2024/07/25 15:05

颱風天健保卡毀損 健保署：可例外就醫、免費換卡
「陳耀訓·麵包埠」沒取貨拒退款挨轟 北市消保官：訂單遭取消可申訴
2024/07/25 15:10

「陳耀訓·麵包埠」沒取貨拒退款挨轟 北市消保官：訂單遭取消可申訴

支持育兒不停止！桃園好孕專車再升級 「一生好運卡」專屬優惠
凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/25 15:05

凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
澎湖多處災情忙壞馬公警 今開業商家湧人潮
2024/07/25 15:07

澎湖多處災情忙壞馬公警 今開業商家湧人潮

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播