澎湖山水衝浪客被開勸導單 明日空運大作戰疏散旅客

衝浪客不管颱風禁制令，仍在山水沙灘衝浪，被開勸導單。（第七岸巡隊提供）

2024/07/25 15:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風來襲，加上天文大潮影響，澎湖各地出現海水倒灌，昨（24）日就發布禁制令，但仍有民眾冒險前往山水衝浪，第七岸巡隊立即前往勸離及開立勸導單；另外澎湖連續因海空運中斷，已關島2天，滯留澎湖遊客上萬人，明（26）日若開放空運，勢必引發運輸大作戰，立委楊曜協調加開澎湖至台北一航次加班機，甫開放就遭秒殺。

海巡署第七岸巡隊山水安檢所，昨日下午5時35分接獲十三巡防區轉民眾撥打118報案專線，通報山水沙灘有民眾衝浪，由於禁制令已公布，岸巡隊線上巡邏組與山水安檢所共計1車4人隨即前往現場，抵達後發現2名正在衝浪民眾，並立即勸離上岸，後續於晚間6時07分向兩位衝浪民眾完成開立勸導單。

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另外，因澎湖受風災影響，已關島2日，大批遊客等待回鄉，立委楊曜協調華信航加開26日的澎北、澎高班機已訂位客滿，再度要求民航局盤點2家航空受颱風影響的國際航線，改為支援明天的澎湖運能，華信加開上午10時30分台北-澎湖、中午12時20分-台北，以ATR機型飛行，一開放就秒殺，將持續協調加班機。

此次凱米颱風來襲，為澎湖帶來豐沛雨量，加上天文大潮，西嶼小門海水倒灌嚴重，不僅水淹道路，也進入村莊內街道商家之中，讓小門居民度過驚心動魄的颱風天。

澎湖岸巡人員勸導遊客離開，並開具勸導單。（第七岸巡隊提供）

西嶼小門海水倒灌，路面停車場成為水鄉澤國。（洪三元提供）

小門海水倒灌，進入商家街道區。（洪三元提供）

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