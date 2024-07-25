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颱風天台中烏大龍27處路樹倒 還見民眾在河床釣魚

溪南派出所員警至烏溪堤岸勸民眾不要釣魚。（圖由讀者提供）

溪南派出所員警至烏溪堤岸勸民眾不要釣魚。（圖由讀者提供）

2024/07/25 13:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕24日受訪提到凱米來襲，海邊有風浪、山區雨勢大，拜託市民「不要白目了」乖乖待在家，未料，烏日、大肚及龍井（烏大龍地區）竟有10名「白目」釣客前往烏溪、大肚溪釣魚，由於溪床水位急升，警方趕緊勸離，海巡署提醒依「災害防救法」可裁罰5萬至25萬元罰鍰。

烏日警分局表示，凱米中颱颱風眼今天凌晨出海，受西南氣流影響，烏大龍地區出現陣風強勁、短延時豪雨，2天來造成27起路樹倒塌、積水及電線垂落災情，還有總計6件、共10名釣客前往烏溪、大肚溪河床公告警戒區域活動，警方趕緊勸離。

溪南派出所賴漢昌說，員警於24日下午2點57分許前往烏溪堤岸巡守，發現潘姓及陳姓釣客在河床釣魚，相當危險立即要求離開。

潘、陳等2名釣客說，因大雨水位上升，魚群會靠往河床處聚集，「魚況相當好」才相約冒險釣魚，警方醒市長要求「不要白目了」，告知烏溪上游因大雨洩洪，水位上升急快，趕緊離開警戒區域。

海巡署中部分署強調，2天以來於高美濕地及台中港區等海邊執行柔性勸離工作，已執行432車、共勸離942名民眾離開市府公告颱風管制區域，對警告3次不聽勸離民眾，將依「災害防救法」規定開單舉發，依法裁罰5萬至25萬元罰鍰。

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