「凱米」威脅金門鄉親安全 國軍沙包送暖「載卡多」

金防部金門守備大隊載送沙包到金城鎮代天府前廣場。（記者吳正庭攝）

2024/07/25 13:25

〔記者吳正庭／金門報導〕凱米颱風直接威脅金門，金防部金門守備大隊弟兄今天出動投入救災，前往曾經淹水重災的金城鎮東門菜市場，提供沙包作為防災之用；居民說，看見國軍忙於漢光演習操演之際，指揮官李定中中將也到場關切，展現「軍民一家」情感，都想說聲「阿兵哥！謝謝你」。

金城鎮公所首開先例，基於避免2次污染及環保考量，對於申請提領沙包的民眾首度採取登記制，希望「有借有還」，鎮長李誠智及東門里里長周偉義到場，籲請鎮民配合。

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有鑑於凱米颱風威脅金門，金門縣政府宣布今天停班停課，金城鎮公所有鑑於過往風災造成淹水，向金防部提出沙包需求申請，金防部金門守備大隊一早派出軍用卡車，滿載500個大沙包，直抵金門代天府前廣場，國防部全民動員署金門縣後備服務中心主任許澤鑫率隊幹部及志工，主動前往協助民力搬運。

「凱米」攪局，防區演習取消實彈射擊，又眼見防區官兵投入防災，金防部指揮官李定中率政戰部主任鄭傑元前往慰勉弟兄辛勞指出，「實兵很辛苦，也肯定大家對實兵的付出」，受到颱風影響，漢光演訓階段已轉為災防整備階段，國軍的本務就是保家衛國，期盼弟兄從事救災，能苦民所苦，盡全力，也要記得維護自身安全。

李定中強調，國軍寓作戰於救災，就是部隊戰力及愛民的展現，藉著與地方緊密合作，希望將颱風帶來的災害降至最低，確保民眾生命財產安全，也讓鄉親感受國軍隨時在身邊守護。

附近居民得知沙包到場，紛紛用手推車、機車到場載運，還有人開著轎車希望「載卡多」，看見國軍弟兄的投入，覺得十分溫暖；也有民眾表示，還好有國軍幫忙，很想告訴他們「阿兵哥！謝謝你」。

金防部金門守備大隊載送沙包到金城鎮代天府前廣場，軍民合力整備防颱。（記者吳正庭攝）

民眾肯定金城鎮公所及金防部提供沙包防颱。（記者吳正庭攝）

在金門後備服務中心志工協助下，居民喜孜孜的帶著沙包離開。（記者吳正庭攝）

東門里長周偉義（右一）通知並協助民眾載運沙包。（記者吳正庭攝）

金城鎮公所今年首度對領取沙包民眾採取登記制，對領取沙包者送上宣導單。（記者吳正庭攝）

金防部指揮官李定中（前左）頒發加菜金給協助防颱的金門縣後備服務中心主任許澤鑫（前右）。（記者吳正庭攝）

金防部指揮官李定中（前左）頒發加菜金、飲料給協助防颱的防區官兵。（記者吳正庭攝）

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