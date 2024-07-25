宜蘭豪大雨成災 員山七賢連夜抽4.5萬噸積水

凱米颱風造成宜蘭豪大雨成災，蘭陽溪溪水暴漲，6部抽水機連夜抽走溪洲地區約4.5萬噸積水。（記者王峻祺攝）

2024/07/25 13:22

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕凱米颱風直撲宜蘭，豪大雨造成縣內至少10處積淹水，深度最高至胸口，警消深夜協助近30人脫困，其中位於行水區及排水口的員山鄉七賢村，因地勢低窪淹水嚴重，蘭陽溪自動閘門昨天下午5時關閉後，6部抽水機連夜抽走4.5萬噸積水，加上各地抽水站運作，目前縣內各積淹水處已陸續退水。

凱米颱風造成宜蘭豪大雨成災，南澳鄉太平山累積雨量破千毫米，各鄉鎮市也均超過2百毫米，縣府統計水情，宜蘭市、壯圍鄉、冬山鄉、五結鄉、員山鄉等至少10處積淹水，水深約15至100公分。針對三星、宜蘭市積淹水受困民眾，消防局昨深夜相繼派員並出動橡皮艇等設備，協助撤出住戶至收容所。

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員山鄉七賢村溪洲地區昨晚淹水嚴重，社區宛如一片汪洋，部分住戶沙發家具全泡湯，只好斷電往二樓避災等待積水退去，立委陳俊宇及經濟部水利署第一河川分署長董志剛今早前往視察，指出溪洲位於蘭陽溪行水區，也是排水出口，屬極易淹水區，瞬間豪大雨致災，因此同時啟動6台抽水機。

董志剛說，去年斥資5000多萬元在蘭陽溪興建一座溪洲排水自動閘門，並打造另一條分洪道，只要蘭陽溪水位高於溪洲排水，就會自動關閉閘門，昨天傍晚約5點關閉後，抽水機在7小時內已連夜抽走4.5萬噸積水。

由於當地屬農田排水，縣政府也與農田水利署、第一分署研議，將投入整體規劃，計畫未來墊高路幅、加高護岸以及設立固定式抽水站，找出解決排水倒灌及淹水原因。

陳俊宇說，每逢急降雨或颱風，溪州排水就會經常暴漲淹至農田住家，近年水利署投入1億元改善，這次颱風造成的災害比往年小，但仍有進步空間，將會持續邀集相關單位，努力爭取建設，符合民眾期待。

宜蘭員山七賢溪洲地區淹水嚴重，6部抽水機同時運作，連夜抽走4.5萬噸積水。（記者王峻祺攝）

經濟部水利署去年斥資5000多萬元在蘭陽溪興建一座溪洲排水自動閘門。（記者王峻祺攝）

立委陳俊宇（左2）及經濟部水利署第一河川分署長董志剛（中）今早前往宜蘭溪州抽水站視察。（記者王峻祺攝）

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