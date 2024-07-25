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像莫拉克！凱米被鎖住 鄭明典：「地形加強對流」雨更大更久

針對有學者提出「地形鎖住」的概念，鄭明典說明，台灣西南部的河谷多是東北-西南走向，西南風受地形舉升的對流增強作用最顯著，正讓地形雨下得更大、更久！（圖擷自鄭明典臉書）

針對有學者提出「地形鎖住」的概念，鄭明典說明，台灣西南部的河谷多是東北-西南走向，西南風受地形舉升的對流增強作用最顯著，正讓地形雨下得更大、更久！（圖擷自鄭明典臉書）

2024/07/25 13:34

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風中心今天凌晨通過台灣本島，中南部持續強降雨，爆發許多大小災情，前中央氣象局局長鄭明典持續發文分析，認為中南部的強降雨不是單純地形雨，由於在海面上就發展很強的對流移入，所以平地雨勢也大，針對有學者提出「地形鎖住」的概念，他也說明，台灣西南部的河谷多是東北-西南走向，西南風受地形舉升的對流增強作用最顯著，正讓地形雨下得更大、更久！

凱米颱風今晨0時剛從宜蘭南澳登陸，清晨4點多颱風中心已迅速從桃園出海，不過颱風過境也為中南部帶來強降雨，並造成許多嚴重災情。

鄭明典今上午發文指出，凱米與過去的莫拉克雨型特徵類似，「中心弱、外圍強、外圍與季風輻合更強」，他表示目前中南部山區的強降雨，不是單純地形雨，在海面上就發展很強的對流移入，所以平地雨勢也大！

鄭明典指出，根據氣流分析，這是颱風外圍環流和西南季風的輻合帶，兩者尺度都比一般颱風大，所以影響時間長。而相對於莫拉克的颱風中心在陸地上24小時，這次颱風中心快速通過陸地，所以本次強降雨區偏在海峽上，但僅是前緣就帶來很大的降雨量！

鄭明典今中午也再度發文指出，討論莫拉克颱風時，有學者提出「地形鎖住」的概念，對此他說明「基本上就是強對流的凝結熱，會使強對流當地氣壓降低，所以低氣壓系統如颱風，傾向於向『強對流』區域靠近！」

鄭明典指出，當颱風駛流較弱時，颱風接近地形，地形雨明顯時，颱風會向地形雨區域接近，看起來則是加速接近地形影響區。相反地，當颱風在地形上或將離開時，地形雨則會拉住颱風，讓颱風的影響時間拉長。

鄭明典也說明，若不看颱風，單純看地形加強的對流區，這種機制也可以解釋地形加強對流區的正回饋作用。而台灣西南部的河谷多是東北-西南走向，西南風受地形舉升的對流增強作用最顯著，正回饋作用讓地形雨下得更大、更久！

鄭明典今上午發文指出，凱米與過去的莫拉克雨型特徵類似，「中心弱、外圍強、外圍與季風輻合更強」，他表示目前中南部山區的強降雨，不是單純地形雨，在海面上就發展很強的對流移入，所以平地雨勢也大！（圖擷自鄭明典臉書）

鄭明典今上午發文指出，凱米與過去的莫拉克雨型特徵類似，「中心弱、外圍強、外圍與季風輻合更強」，他表示目前中南部山區的強降雨，不是單純地形雨，在海面上就發展很強的對流移入，所以平地雨勢也大！（圖擷自鄭明典臉書）

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