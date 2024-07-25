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凱米颱風出海 北市百貨下午2點開始營業

颱風凱米襲台第2天，25日全台22縣市停班停課，百貨公司包括新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風廣場、台北101、京站等多數分店都延至下午2時開始營業。新光三越站前店員工上午進行開店前準備工作。（記者廖振輝攝）

颱風凱米襲台第2天，25日全台22縣市停班停課，百貨公司包括新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風廣場、台北101、京站等多數分店都延至下午2時開始營業。新光三越站前店員工上午進行開店前準備工作。（記者廖振輝攝）

2024/07/25 13:12

〔記者廖振輝／台北報導〕颱風凱米襲台第2天，25日全台22縣市停班停課，百貨公司包括新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風廣場、台北101、京站等多數分店都延至下午2時開始營業。新光三越站前店員工上午進行開店前準備工作。

颱風凱米稍微減弱，中央氣象署預估台灣本島最快25日晚間脫離暴風圈。臺北市25日上午風雨逐漸轉弱，街頭民眾冒雨撐傘外出。（記者廖振輝攝）

颱風凱米稍微減弱，中央氣象署預估台灣本島最快25日晚間脫離暴風圈。臺北市25日上午風雨逐漸轉弱，街頭民眾冒雨撐傘外出。（記者廖振輝攝）

颱風凱米稍微減弱，中央氣象署預估台灣本島最快25日晚間脫離暴風圈。台北市25日上午風雨逐漸轉弱，街頭民眾冒雨撐傘外出。（記者廖振輝攝）

颱風凱米稍微減弱，中央氣象署預估台灣本島最快25日晚間脫離暴風圈。台北市25日上午風雨逐漸轉弱，街頭民眾冒雨撐傘外出。（記者廖振輝攝）

颱風凱米稍微減弱，中央氣象署預估台灣本島最快25日晚間脫離暴風圈。台北市25日上午風雨逐漸轉弱，街頭民眾冒雨撐傘出行。（記者廖振輝攝）

颱風凱米稍微減弱，中央氣象署預估台灣本島最快25日晚間脫離暴風圈。台北市25日上午風雨逐漸轉弱，街頭民眾冒雨撐傘出行。（記者廖振輝攝）

颱風凱米稍微減弱，中央氣象署預估台灣本島最快25日晚間脫離暴風圈。台北市25日上午風雨逐漸轉弱，街頭民眾冒雨撐傘出行。（記者廖振輝攝）

颱風凱米稍微減弱，中央氣象署預估台灣本島最快25日晚間脫離暴風圈。台北市25日上午風雨逐漸轉弱，街頭民眾冒雨撐傘出行。（記者廖振輝攝）

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