凱米颱風出海 北市百貨下午2點開始營業
颱風凱米襲台第2天，25日全台22縣市停班停課，百貨公司包括新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風廣場、台北101、京站等多數分店都延至下午2時開始營業。新光三越站前店員工上午進行開店前準備工作。（記者廖振輝攝）
〔記者廖振輝／台北報導〕颱風凱米襲台第2天，25日全台22縣市停班停課，百貨公司包括新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風廣場、台北101、京站等多數分店都延至下午2時開始營業。新光三越站前店員工上午進行開店前準備工作。
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颱風凱米襲台第2天，25日全台22縣市停班停課，百貨公司包括新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風廣場、台北101、京站等多數分店都延至下午2時開始營業。新光三越站前店員工上午進行開店前準備工作。（記者廖振輝攝）
〔記者廖振輝／台北報導〕颱風凱米襲台第2天，25日全台22縣市停班停課，百貨公司包括新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風廣場、台北101、京站等多數分店都延至下午2時開始營業。新光三越站前店員工上午進行開店前準備工作。