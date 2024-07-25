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挺過凱米颱風 通霄沙雕藝術節15座沙雕「幾乎沒損傷」

通霄沙雕藝術節策展單位人員今天上午前往檢視，沙雕作品幾乎沒有損傷。（圖由陳坤田提供）

通霄沙雕藝術節策展單位人員今天上午前往檢視，沙雕作品幾乎沒有損傷。（圖由陳坤田提供）

2024/07/25 12:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府今年首度在通霄海水浴場舉辦通霄沙雕藝術節，碰上凱米颱風來襲，縣府宣布24日到26日暫停開放，目前颱風已出海，場內15座沙雕挺過風雨考驗，幾乎沒有損傷。縣府文化觀光局表示，依據交通部中央氣象署預計，今晚到深夜台灣本島有機會脫離暴風圈，文觀局與策展單位規劃明天進場檢整，可望於27日恢復開放。

沙雕節策展人陳坤田表示，通霄海水浴場具辦理沙雕節的優越條件，沙雕創作的位置在沙灘高處，不會受大潮海浪干擾，且會場南、北各有堤防，背後也有大片木麻黃林帶保護，大大降低風雨衝擊。

陳坤田說，且通霄海水浴場的沙質含泥量低，有更多的毛細孔和空隙吸附環保膠，也大大加強了沙雕作品的穩固；今天上午近11點前往檢視，15座沙雕「幾乎沒有損傷」。因凱米颱風已出海，西南氣流將帶來降雨，但環保膠的黏性可受水3到4天，預計可挺過這次颱風的來襲。

縣府文觀局表示，依據交通部中央氣象署預計，今晚到深夜台灣本島有機會脫離暴風圈；文觀局與策展單位人員規劃明天進場檢整，沙雕節可望於27日恢復開放，不過仍請民眾關注文觀局官網，或「通霄沙雕藝術節」臉書活動粉絲專頁公告。

通霄沙雕藝術節，自7月6日開幕，為期2個月，展出15件具苗栗山海特色的沙雕作品，開幕以來吸引眾多遊客造訪，期間週六、日有假日市集、藝文表演及沙雕小教室體驗活動；通霄鎮公所也自20日起到8月20日在園區內設置充氣式滑水道遊戲區，讓民眾戲水消暑。

通霄沙雕藝術節的沙雕，挺過凱米颱風，幾乎沒有損傷。（圖由陳坤田提供）

通霄沙雕藝術節的沙雕，挺過凱米颱風，幾乎沒有損傷。（圖由陳坤田提供）

通霄沙雕藝術節的沙雕，未受凱米颱風影響。（圖由陳坤田提供）

通霄沙雕藝術節的沙雕，未受凱米颱風影響。（圖由陳坤田提供）

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