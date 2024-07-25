基隆陣風最大12級 謝國樑：看到招牌在天上飛

基隆市長謝國樑說，他今天早上到災害應變中心主持會議的路上，就看到招牌在天上飛，他呼籲，今天停班停課，市民非必要，盡可能減少非必要性外出；他表示，今晚風力若變弱後，最快今天（25日）晚上恢復收垃圾。（記者俞肇福攝）

2024/07/25 12:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕凱米颱風雖然出海，但基隆仍籠罩在暴風圈內，中央氣象署基隆氣象站今天上午監測到最大陣風12級，基隆市長謝國樑說，他到災害應變中心主持會議的路上，就看到招牌在天上飛，他呼籲，今天停班停課，市民非必要，盡可能減少非必要性外出；至於這2天停收垃圾，他表示，今晚風力一如預估變小後，最快今天晚上恢復收垃圾。

另外，台電基隆區營業處表示，安樂區上午因強風，有樹枝等異物碰觸高壓線路斷線，造成安樂區一帶共513戶停電，目前正在搶修中。

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氣象署表示，基隆今天上午6到12時最大陣風12級，平均風6到7級，仍有超過10級陣風的可能。25日上午基隆市區風勢強勁，義一路、信一路很多機車被吹倒，還有很多遮陽板、招牌、花盆等散落一地。文化中心前的市民廣場工地圍籬也整排倒下。

今天因強風也造成停電，台電基隆區處表示，今天（25日）投入大批人力搶修，截至25日9時30分止，累計轄區停電户數達2萬5213户（基隆市9100户、新北市轄區16113户），在台電人員及外包商全力搶修下，復電率達96%已復電，目前尚停電947戶，新北市轄區223戶。

台電基隆區營業處指出，仍有用戶尚未復電，請聯絡轄區里長透過里長LINE群組通報，或請利用台灣電力APP、台電公司網站於「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電，快速又方便，民眾請多加利用，民眾也可直撥台電基隆區營業處。

台電基隆區處表示，今天（25日）投入大批人力搶修，截至25日9時30分止，累計轄區停電户數達2萬5213户（基隆市9100户、新北市轄區16113户），在台電人員及外包商全力搶修下，復電率達96%。（圖為台電基隆區營業處提供）

基隆今天上午6到12時最大陣風12級，平均風6到7級，仍有超過10級陣風的可能。25日上午基隆市區風勢強勁，義一路、信一路很多機車被吹倒，還有很多遮陽板、招牌、花盆等散落一地。（記者俞肇福攝）

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