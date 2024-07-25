八掌溪橋堤防有破口預警封閉 台南33座橋梁、10條道路也封閉

台南台1線後壁八掌溪橋旁的堤防出現約1公尺的破口，大水就從破口湧出。（圖由後壁公所提供）

2024/07/25 11:23

〔記者楊金城／台南報導〕八掌溪在台南後壁上茄苳段堤防出現寬約1公尺的破口，湧出洪水，避免大範圍潰堤，相關搶修進行中，堤防破口就在台1線台南後壁八掌溪橋旁，八掌溪橋今天（25日）凌晨2點多採預警封閉，交通中斷；台南目前有10處道路、33座橋梁採預警封閉。

台南市災害應變中心最新公布訊息，包括白河區馬稠後里頭前溪橋南86路段、官田南119線社子往中脇、171乙線里程1K及3K處等10處道路封閉。

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台南橋梁預警性封閉共33座，包括台1線八掌溪橋、南85線後壁區八掌二橋、台3線南化區北寮橋、永康區鹽水溪、新營區、鹽水、學甲區急水溪過水便橋、白河區165線頭前溪橋、麻豆區北勢里錦福橋、左鎮區南171-1線草山二號橋、新市區南175線虎山過水橋、東山區165線青葉橋、歸仁區中路橋、石安橋、關廟區北新橋、新埔橋、高苓橋、龍崎區大坪二號橋等。

其中，地處交通節點的台1線後壁段、台3線南化北寮、南市道165線白河和東山段都因橋梁封閉，交通暫時中斷。

八掌溪在台南後壁上茄苳段堤防今晨因溪水暴漲而溢堤，滾滾洪水造成附近農田汪洋一片，有張姓住戶1家4口受困獲救，後壁區長陳玉惠指出，台1線後壁與水上交界的八掌溪今晨2點多因溪水暴漲，預警式封橋。

而八掌溪橋旁的堤防出現約1公尺的破口，大水就從破口湧出，有潰堤危險，後壁區公所已通報河川分署、台南市水利局設法搶修。當地里長黃崑茂也在場連絡搶救堤防，因當地農田被水淹沒，懷疑八掌溪堤防還有第2處破洞。

台1線台南後壁八掌溪橋今天（25日）凌晨2點多採預警封閉，交通中斷。（記者楊金城攝）

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