為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

八掌溪橋堤防有破口預警封閉 台南33座橋梁、10條道路也封閉

台南台1線後壁八掌溪橋旁的堤防出現約1公尺的破口，大水就從破口湧出。（圖由後壁公所提供）

台南台1線後壁八掌溪橋旁的堤防出現約1公尺的破口，大水就從破口湧出。（圖由後壁公所提供）

2024/07/25 11:23

〔記者楊金城／台南報導〕八掌溪在台南後壁上茄苳段堤防出現寬約1公尺的破口，湧出洪水，避免大範圍潰堤，相關搶修進行中，堤防破口就在台1線台南後壁八掌溪橋旁，八掌溪橋今天（25日）凌晨2點多採預警封閉，交通中斷；台南目前有10處道路、33座橋梁採預警封閉。

台南市災害應變中心最新公布訊息，包括白河區馬稠後里頭前溪橋南86路段、官田南119線社子往中脇、171乙線里程1K及3K處等10處道路封閉。

台南橋梁預警性封閉共33座，包括台1線八掌溪橋、南85線後壁區八掌二橋、台3線南化區北寮橋、永康區鹽水溪、新營區、鹽水、學甲區急水溪過水便橋、白河區165線頭前溪橋、麻豆區北勢里錦福橋、左鎮區南171-1線草山二號橋、新市區南175線虎山過水橋、東山區165線青葉橋、歸仁區中路橋、石安橋、關廟區北新橋、新埔橋、高苓橋、龍崎區大坪二號橋等。

其中，地處交通節點的台1線後壁段、台3線南化北寮、南市道165線白河和東山段都因橋梁封閉，交通暫時中斷。

八掌溪在台南後壁上茄苳段堤防今晨因溪水暴漲而溢堤，滾滾洪水造成附近農田汪洋一片，有張姓住戶1家4口受困獲救，後壁區長陳玉惠指出，台1線後壁與水上交界的八掌溪今晨2點多因溪水暴漲，預警式封橋。

而八掌溪橋旁的堤防出現約1公尺的破口，大水就從破口湧出，有潰堤危險，後壁區公所已通報河川分署、台南市水利局設法搶修。當地里長黃崑茂也在場連絡搶救堤防，因當地農田被水淹沒，懷疑八掌溪堤防還有第2處破洞。

台1線台南後壁八掌溪橋今天（25日）凌晨2點多採預警封閉，交通中斷。（記者楊金城攝）

台1線台南後壁八掌溪橋今天（25日）凌晨2點多採預警封閉，交通中斷。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南投眉溪水位暴漲 通車不到半年守城橋便道遭沖毀
2024/07/25 11:17

南投眉溪水位暴漲 通車不到半年守城橋便道遭沖毀
台南新化虎頭溪畔工廠淹水 救出2人、2犬
2024/07/25 11:17

台南新化虎頭溪畔工廠淹水 救出2人、2犬

國際罕病照護先驅》合作藥華藥波折 AOP創辦人說分明
凱米颱風造成台東逾萬戶一度停電 逾8成已復電
2024/07/25 11:20

凱米颱風造成台東逾萬戶一度停電 逾8成已復電
高雄愛河水位暴漲 水漫市區多處積淹水車輛難行
2024/07/25 11:17

高雄愛河水位暴漲 水漫市區多處積淹水車輛難行

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播