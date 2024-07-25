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凱米颱風甩尾出海！新竹仍有1232戶停電 拚今天全面復電

凱米颱風甩尾出海，新竹地區還有1232戶停電，多集中在山區，台電拚今天全面復電。（台電新竹區營業處提供）

凱米颱風甩尾出海，新竹地區還有1232戶停電，多集中在山區，台電拚今天全面復電。（台電新竹區營業處提供）

2024/07/25 11:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕依中央氣象署資料，凱米颱風中心今晨4時20分在桃園市新屋區附近出海，但環流仍持續帶來強風豪雨，經一夜豪雨，新竹地區增加多起大小停電事故，主要集中在山區，多為強風吹斷樹木倒塌壓損電線或碰觸電線造成，台電新竹區處今天（25日）已動員承攬商出勤搶修，截至今天上午9點，還有1232戶未復電，將持續搶修，力拚今日全面復電。

台電新竹區處表示，目前停電多集中在橫山、尖石及五峰，台電新竹區處災害應變小組總指揮官胡忠興特派搶修組組長及副組長分別進駐橫山及五峰服務所擔任前進指揮官，指揮調度搶修，並增派人員前往山區支援，進行電力修復，期望能在最快時間內為民眾恢復供電。

台電新竹區處與新竹縣、市政府加強聯繫，配合縣市政府災害應變中心一級開設，風災造成新竹山區發生強風吹斷樹木倒塌，影響復電搶修進度，已向當地公所及新竹縣政府提出樹竹清除支援需求，請求協助清除路樹等障礙物，待公所清除後，台電立即進場搶修，以儘速恢復供電。

台電呼籲民眾，暴風圈還沒離開前，停電災情均會隨著風雨而變化，受凱米颱風環流與西南風旺盛水氣影響，易有超大豪雨發生，提醒民眾盡力防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電。如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸。可撥打1911客服專線或新竹區處停電通報電話03-523-0121。

凱米颱風甩尾出海，新竹地區還有1232戶停電，多集中在山區，台電拚今天全面復電。（台電新竹區營業處提供）

凱米颱風甩尾出海，新竹地區還有1232戶停電，多集中在山區，台電拚今天全面復電。（台電新竹區營業處提供）

凱米颱風甩尾出海，新竹地區還有1232戶停電，多集中在山區，台電拚今天全面復電。（台電新竹區營業處提供）

凱米颱風甩尾出海，新竹地區還有1232戶停電，多集中在山區，台電拚今天全面復電。（台電新竹區營業處提供）

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