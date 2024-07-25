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颱風天投縣停電最高4.5萬戶 台電冒風雨搶修工程車陷泥流

台電南投區處信義所外土石泥流，一度讓工程車陷泥流無法開出工程所外。（台電南投區處提供）

台電南投區處信義所外土石泥流，一度讓工程車陷泥流無法開出工程所外。（台電南投區處提供）

2024/07/25 10:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕凱米颱風強風加超大豪雨，因道路崩塌及樹竹倒塌壓損電線導致線路跳脫，南投縣停電戶數不斷增加，最高曾達4萬5000多戶，台電加派人力冒風雨搶修，工程車還一度陷土石泥流，險象環生，目前全縣仍有1萬40000多戶仍未復電，台電南投區處表示，會盡全力搶修讓停電戶早一點有電。

凱米颱風昨日下午到晚間的風雨，造成南投縣多個鄉鎮停電，其中以竹山、鹿谷、信義及水里為大宗，台電南投區處工程人員搶修後，到昨日深夜只剩山區698戶無法復電，但深夜後大豪雨落在南投縣山區，再度因道路崩塌、樹竹倒 壓到電線導致線路跳脫，全縣陸續有地區停電，且愈來愈多，最高曾達4萬5000戶。

台電南投區處表示，清晨該區處已加派人力、車輛和機具，惟山區仍有強勁風力及豪大雨勢，造成土石流及道路中斷，搶修困難度增加，甚至像信義工程所土石流災情，工程車陷入土石泥流，一度無法出車，也有的地區因道路坍塌而無法進入，因此會影響搶修時間，但工程人員只要能克服困難的，仍會全力搶修。到上午9時統計，工程人員冒風雨搶修後，目前仍剩1萬4080戶還未復電。

南投區處說，該區處已指派專員進駐縣府災害應變中心，並利用平時與各鄉鎮市區村里長、民意代表及重要用戶建立通訊軟體的聯絡管道，了解停電和路況，如有請求搶修道路的迫切性，當即向縣府提出後以便儘速協助清除路樹、坍方土石等障礙物以利搶通修復電力。

台電工程人員冒雨搶修線路。（台電南投區處提供）

台電工程人員冒雨搶修線路。（台電南投區處提供）

台電工程人員冒風雨搶修線路。（台電南投區處提供）

台電工程人員冒風雨搶修線路。（台電南投區處提供）

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