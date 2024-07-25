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中南部雨狂下 民眾驚：第1次收到「大半天的雷雨警示」

高屏地區民眾的手機，接到國家災防告警系統的大雷雨警示。（圖擷取自鄭明典臉書留言區）

高屏地區民眾的手機，接到國家災防告警系統的大雷雨警示。（圖擷取自鄭明典臉書留言區）

2024/07/25 10:52

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風雖減弱為中颱，但颱風南側對流旺盛並持續移入，為中南部帶來可觀雨勢。高屏民眾反映，手機接到國家災防告警系統的大雷雨警示，過去時效性多在1小時內，今（25日）卻罕見接到時間長達至中午的警示。

氣象署陸續發布大雷雨即時訊息，上午9時左右，針對高雄市、屏東縣發布持續至中午12時的警示。上午10時左右，再針對台南市、高雄市發布持續至下午1時的警示。

網友在中央氣象局（現為氣象署）局長鄭明典臉書留言分享，手機收到國家災防告警系統發布的「大雷雨即時訊息」警訊通知，提醒他所在區域附近有劇烈雷雨或降雨發生。

但他反映，過去的大雷雨即時訊息的警示時間多在1小時內，這次「直接半天」到中午12時，這麼長時間的大雷雨警示，還是第一次收到。鄭明典回覆，這是「人工修改後的訊息」。

對此，氣象署預報員張竣堯表示，這樣的情況確實不多見，凱米颱風南側的對流雲系持續移入，因此氣象署才會發布時段較長的大雷雨警示。

氣象署今天上午表示，颱風持續西移至台灣西北部近海，受其環流與西南風旺盛水氣影響，除中南部山區易有超大豪雨，苗栗以南平地亦有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生，請嚴加戒備。

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