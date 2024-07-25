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凱米挾豪雨灌中南部 土石流紅色警戒明恐增至近千條

農業部農村發展與水土保持署今上午發布土石流紅色警戒518條、大規模崩塌紅色警戒14處。（翻攝自水保署網站）

農業部農村發展與水土保持署今上午發布土石流紅色警戒518條、大規模崩塌紅色警戒14處。（翻攝自水保署網站）

2024/07/25 10:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風外圍環流及西南氣流在中南部山區帶來驚人雨量，農業部農村發展與水土保持署今（25日）上午發布土石流紅色警戒518條、大規模崩塌紅色警戒14處，水保署表示依氣象署資料，中南部雨量還會再增加，明天土石流紅色警戒預估增至934條、大規模崩塌紅色警戒增至43處，主要都是在山區。

凱米颱風今天清晨4時20分已在桃園新屋區出海，但受外圍環流與西南旺盛水氣影響，南部多處測站累積雨量已經突破500毫米，水保署今上午發布土石流與大規模崩塌警戒區預報，土石流紅色警戒有518條，主要在雲嘉南高屏投花東宜桃竹中等12縣市，土石流黃色警戒479條；大規模崩塌紅色警戒14處，分布於嘉高屏投宜，以及新北、桃、竹等8縣市，大規模崩塌黃色警戒28處，水保署減災監測組組長陳振宇表示，依氣象署資料顯示，中南部雨量可能會再增加，因此明天土石流與大規模崩塌紅色警戒區域都會增加。

陳振宇表示，氣象署預計11時30分會發布新的預報，水保署也會依照該資料重新評估未來24小時土石流與大規模崩塌紅色警戒區域地點，因依照辦法，紅色警戒區域地方政府需撤離民眾，加上考量入夜後山區照明與燈光問題導致撤離不易，因此最快中午12時30分就會針對入夜後會進入紅色警戒的區域通知地方政府，搶在入夜前先行疏散。

另目前山區雨量多，土石較為鬆軟，水保署提醒民眾勿前往山區活動。

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