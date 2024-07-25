凱米襲台2死279傷 坦尚尼亞籍貨輪擱淺高雄外海下沉

4艘外籍貨輪擱淺位置。（中央災害應變中心提供）

2024/07/25 10:42

〔記者陸運鋒／新北報導〕凱米颱風中心在今天清晨出海，並減弱為中度颱風，目前向西北西轉西北移動，暴風圈仍籠罩全台，各地風雨持續中；中央災害應變中心統計，截至今天上午，凱米造成全國2死279傷，而目前有一艘坦尚尼亞籍貨輪「FU - SHUN」傾斜，下沉在高雄港外海19浬，船上有9名緬甸籍船員，但因海象為猛浪，仍在評估如何搜救。

至於昨天新北三峽一名里長遭挖土機壓死，新北市災害應變中心考量發生時間及當時風雨情況，研判與颱風沒有直接關聯，不列入死亡統計。

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海難搜救部分，24日下午1時30分，葡萄牙籍貨輪「SOPFIA 」擱淺在台南安平外海，人船平安。24 日深夜11時42分印尼籍貨輪「IRIANA 」擱淺，船上20 人（印尼籍）枋山外海1海里內已下錨，船體無損、無漏油、船員平安。

25日05點54分里斯本搜救中心通報，葡萄牙籍貨輪 「HEDWIG OLDENDORFF 」: 高雄港外海西南方約52浬發報遇險信號，經聯繫船東表示，已與該船構聯確認人船平安。

中央災害應變中心統計，總災情共4511件，包括路樹倒塌2224件，廣告招牌305件、道路67件、橋梁11件、鐵路高鐵1件、土石29件、建物毀損345件、水利設施13件、民生基礎設施1013件、交通事故13件、環境污染19件、火災3件、其他468件。

中央災害應變中心表示，曾停電32萬819戶、停水3萬2731戶、積淹水167件，基地台127處故障、市話災損數133戶。

交通部分，南投縣水里鄉台16線雙向20K（頂崁路段），發生邊坡落石坍方，雙向無法通行，排除時間評估中。

降雨量部分，25日凌晨0時至上午7時，排名前10分別為嘉義奮起湖518毫米、嘉義石磐龍511毫米、高雄市多納林道465毫米、嘉義太和村463毫米、屏東新瑪家461毫米、屏東尾寮山435.5毫米、屏東上德文419毫米、嘉義阿里山415毫米、屏東大漢山409.5毫米、屏東瑪家393毫米。

內政部長劉世芳，今早主持中央災害應變中心工作會報。（記者陸運鋒攝）

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