新北今風雨未如預期白放假？ 侯友宜：考量市民安全不能掉以輕心

天氣風險管理公司簡報情形。（記者董冠怡攝）

2024/07/25 11:15

〔記者董冠怡／新北報導〕凱米颱風強度已減弱為中颱，新北市連放兩天假，但外界質疑今天風雨未如預期，有無可能錯估情勢、放假細節是否需要調整？對此，市長侯友宜上午出席災害應變中心第5次工作會報後回應，放假標準已行之有年，面對所有颱風，以市民安全為優先考量，確保平安度過颱風天，才是最大的目的，因此一定不能掉以輕心。

天氣風險管理公司簡報指出，凱米強度減弱中並遠離，白天暴風圈仍籠罩新北市，轉為背風面後市區風雨逐漸緩和，東北角仍有明顯風雨，沿海郊區陣風可達10至13級、市區6至9級，晚間風雨進一步趨緩，東北角偶有較大風勢。今、明兩日雨量累積預估，東區和南區約100至200mm、20至40mm，北區及西區約30至80mm、0至20mm。

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天氣風險管理公司預估，深夜至週五凌晨，新北市解除陸上颱風警報、週五清晨至上午解除海上颱風警報，明天西南風水氣主要影響中南部，新北偶有局部短暫陣雨、雨勢偏弱，東北角偶有較大風勢，沿海地區仍須留意大潮變動。

台大天災中心說明，至下午2點前，貢寮龍洞風浪預測可能達6.3公尺，超過巨浪警戒，務必留意長浪發生，民眾切勿前往海邊觀浪戲水，今起至週六，北部最大暴潮可達2公尺，慎防海水倒灌與局部淹水；警戒水位部分，新海橋、台北橋落仍在三級邊緣。

市長侯友宜表示，市內至今尚無傳出重大災情，254件災情通報中，多半以電線掉落、停電、路樹或圍籬倒塌為主，其中242件已處理並恢復，預計很快就能恢復市容；累計4萬4千多戶停電，884戶尚未復電，台電搶修中，預定中午前完成。

會後媒體聯訪問到，雙北放假達中央標準，但第二天風雨不如預期，有無可能錯估情勢，是否需要細節調整？侯友宜說，放颱風假除依中央氣象署標準，也與專家討論，綜合評判後做出的決定，一切以市民安全為最優先考量，定不能掉以輕心，因此事先防範非常重要，確保民眾平安度過颱風天。

另，媒體追問，根據這一次的經驗而言，中央氣象署是否有可能錯估情勢，縣市首長要承擔放假責任，制度上有問題嗎？侯友宜回應，放假長年以來有一套標準，中央、地方一起合作，中央標準出來之後，地方進行研判，歷經討論並以市民安全為最大考量下，再來決定放假，已行之多年，相信每一名首長都是以市民安全優先，故尊重大家的決定。

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