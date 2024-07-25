為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北今風雨未如預期白放假？ 侯友宜：考量市民安全不能掉以輕心

天氣風險管理公司簡報情形。（記者董冠怡攝）

天氣風險管理公司簡報情形。（記者董冠怡攝）

2024/07/25 11:15

〔記者董冠怡／新北報導〕凱米颱風強度已減弱為中颱，新北市連放兩天假，但外界質疑今天風雨未如預期，有無可能錯估情勢、放假細節是否需要調整？對此，市長侯友宜上午出席災害應變中心第5次工作會報後回應，放假標準已行之有年，面對所有颱風，以市民安全為優先考量，確保平安度過颱風天，才是最大的目的，因此一定不能掉以輕心。

天氣風險管理公司簡報指出，凱米強度減弱中並遠離，白天暴風圈仍籠罩新北市，轉為背風面後市區風雨逐漸緩和，東北角仍有明顯風雨，沿海郊區陣風可達10至13級、市區6至9級，晚間風雨進一步趨緩，東北角偶有較大風勢。今、明兩日雨量累積預估，東區和南區約100至200mm、20至40mm，北區及西區約30至80mm、0至20mm。

天氣風險管理公司預估，深夜至週五凌晨，新北市解除陸上颱風警報、週五清晨至上午解除海上颱風警報，明天西南風水氣主要影響中南部，新北偶有局部短暫陣雨、雨勢偏弱，東北角偶有較大風勢，沿海地區仍須留意大潮變動。

台大天災中心說明，至下午2點前，貢寮龍洞風浪預測可能達6.3公尺，超過巨浪警戒，務必留意長浪發生，民眾切勿前往海邊觀浪戲水，今起至週六，北部最大暴潮可達2公尺，慎防海水倒灌與局部淹水；警戒水位部分，新海橋、台北橋落仍在三級邊緣。

市長侯友宜表示，市內至今尚無傳出重大災情，254件災情通報中，多半以電線掉落、停電、路樹或圍籬倒塌為主，其中242件已處理並恢復，預計很快就能恢復市容；累計4萬4千多戶停電，884戶尚未復電，台電搶修中，預定中午前完成。

會後媒體聯訪問到，雙北放假達中央標準，但第二天風雨不如預期，有無可能錯估情勢，是否需要細節調整？侯友宜說，放颱風假除依中央氣象署標準，也與專家討論，綜合評判後做出的決定，一切以市民安全為最優先考量，定不能掉以輕心，因此事先防範非常重要，確保民眾平安度過颱風天。

另，媒體追問，根據這一次的經驗而言，中央氣象署是否有可能錯估情勢，縣市首長要承擔放假責任，制度上有問題嗎？侯友宜回應，放假長年以來有一套標準，中央、地方一起合作，中央標準出來之後，地方進行研判，歷經討論並以市民安全為最大考量下，再來決定放假，已行之多年，相信每一名首長都是以市民安全優先，故尊重大家的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米最新風力預測出爐！ 明上午14縣市風力達停班課邊緣
2024/07/23 16:29

凱米最新風力預測出爐！ 明上午14縣市風力達停班課邊緣
凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/25 10:55

凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

國際罕病照護先驅》合作藥華藥波折 AOP創辦人說分明
北部風雨小為何放颱風假？ 颱風論壇：位置差一點就差很多
2024/07/25 11:05

北部風雨小為何放颱風假？ 颱風論壇：位置差一點就差很多
週四再放颱風假？氣象署風雨預測曝 全台都達停班課標準
2024/07/24 16:51

週四再放颱風假？氣象署風雨預測曝 全台都達停班課標準

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
急轉彎！高雄暴雨 多家百貨今天不營業了
2024/07/25 11:33

急轉彎！高雄暴雨 多家百貨今天不營業了
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播