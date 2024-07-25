台中一度近2萬3000戶停電 尚有2千餘戶、梨山停電

台電人員夜以繼日搶修，台中復電率已超過9成1。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/25 09:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風的強勁風雨為台中市帶來災情，台電台中區處統計截至今天（25日）上午9時，台中市曾停電戶2萬2975戶，經台電搶修，已復電完成91%，尚有2033戶停電戶。

台電台中區處表示，凱米颱風對台中市所造成的電力損失多為架空配電線路遭樹木壓倒，或因禁不起強風吹襲導致電線斷落造成的停電事故，此外，梨山地區則因雨勢較大導致土石流，造成台七甲線上有1電桿斷桿、1電桿嚴重傾斜待搶修，但梨山地區道路中斷未搶通，大型搶修機具設備無法進入。

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台電表示，針對梨山七甲線台電電桿斷電，台電人員目前僅能以人力徒步巡檢方式進行可通行的路段區間的復電工作，因此，梨山和平地區目前尚有1858戶停電戶未能復電完成，需待道路搶通、土石流情況趨緩後，方能進入山區進行電力之復舊工作。

台中區處長顏錦義表示，儘管颱風已逐漸遠離，但其所挾帶的外圍環流跟西南氣流仍將對中部沿海及山區帶來持續性的劇烈雨勢，且目前市區部分仍有零星之停電戶待搶修，因此台電台中區處將會持續關注颱風動態，保持相當之搶修人力，繼續進行電力之搶修工作。

顏錦義處長進一步說明，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，亦可撥打一九一一客服專線。

針對梨山用戶停電，因土石流、道路不通，台電搶修困難。（台電提供）

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