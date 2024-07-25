雲嘉10級強風 一度18000戶停電

台電人員在嘉義縣阿里山鄉里佳村修復電力。（台電提供）

2024/07/25 05:30

〔記者林宜樟、丁偉杰、黃淑莉／綜合報導〕凱米颱風來襲，帶來強勁風勢，嘉義、雲林地區一度颳起十級以上強風，昨天陸續出現路樹傾倒、招牌掉落壓損電線或電桿被吹倒，嘉義有三○七一戶停電，主要在太保市、布袋鎮、梅山鄉、大埔鄉、阿里山鄉等地，經台電嘉義區營業處搶修，至昨下午五點，尚有三九六戶停電，雲林縣曾高達一萬五千多戶停電，經搶修還有二千六百多戶停電中。

台電嘉義區營業處表示，昨動員一五七位工程人員、出動吊臂車等工程車輛一○三輛進行搶修復電，部分僻遠山區因道路坍方，尚無法進入搶修，致影響復電進度，將持續進行電力修復。

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雲林沿海地區昨風勢強勁，甚至出現十、十一級強陣風，多處高壓電線遭強風吹斷，根據台電公司統計，昨天曾有一萬五千多戶停電，以台西最多有五千多戶、其次麥寮、四湖，台電派出逾百名工程人員搶修，截至下午五時許仍有二千多戶停電中，台電持續搶修。

縣府也預防性撤離山區阿里山、中埔、梅山及竹崎鄉共五十三名居民，其中廿六名依親、廿七名安置各地收容所。

沿海風勢強勁，布袋第三漁港有不少蚵棚進駐避風浪，以減少損失；蚵農說，該採收的牡蠣大多已收成，希望風勢不要太大，不要摧毀在海上的蚵棚。

交通部分，阿里山鄉台十八線三十四公里至八十八公里觸口至阿里山路段，昨晚預警性封閉，預計明天早上八點視天候及道路狀況後，再決定是否開放通行。

縣府建設處表示，中埔鄉嘉一四一線中崙四號橋上游預警性封閉；番路鄉縣道一五九甲線廿八公里處受損，採單線通車；布袋鎮縣道一六一線龍宮橋引道進水。

嘉市災害應變中心災情統計指出，截至昨晚六點，共有路樹傾倒計十四件、招牌掉落計兩件、建物毀損計兩件等零星災情。

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