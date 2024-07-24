凱米風強雨驟 屏東縣2萬戶停電 經搶修已逾九成復電

台電在屏東縣已投入搶修人員139名。（台電屏東區處提供）

2024/07/24 20:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風帶來強風大雨，屏東縣各鄉鎮陸續傳出零星停電災情，至晚間7點已復電約九成四，台電搶修人員持續冒著風雨搶修中。

台電表示，截至今晚7點屏東曾經停電戶數為21066戶，大都已搶修復電，目前還有1154戶停電，主要停電區域在枋寮、佳冬、高樹及里港等地區，台電均已派員在現場全力搶修中。

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台電屏東區處處長饒祐禎表示，屏東目前仍然是風強雨驟，但只要民眾通報停電，台電將立即派員前往搶修。

台電統計，已投入搶修人員139名，昇空車55台、吊臂車39台及大小型工程車83台等設備機具全力搶修及戒備，並加派一組人力進駐小琉球全力戒備嚴正以待。

台電強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先醫療機構、政府重要單位及公用事業的公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

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