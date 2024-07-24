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花蓮風強雨驟！傍晚停電超過5000戶、自來水減壓影響2萬多戶

花蓮市區狂風大作，樹木倒一片，北花蓮超過5000戶停電。（記者花孟璟攝）

花蓮市區狂風大作，樹木倒一片，北花蓮超過5000戶停電。（記者花孟璟攝）

2024/07/24 19:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強烈颱風凱米路徑持續往南邊偏移，花蓮市區從傍晚5點開始刮14級強風，住家電燈、冷氣一閃一閃，吉安鄉福興、永興、永安村等地更傳出停電，台電統計截至傍晚停電超過5000戶、自來水也因送水設施跳機造成減壓供水，受影響2.4萬戶！

凱米颱風在花蓮吹起強風，造成台電供電系統壓降，造成供電不穩，花蓮市區美崙、吉安鄉永安、福興都傳出停電，台電公司統計，截至晚間6點半停電戶數高達5251戶，台電已緊急出動搶修。

自來水公司花蓮第九區處表示，吉安鄉北昌村在傍晚5點發生供水設施跳機，已復歸；吉安鄉光華淨水廠一部加壓抽水機跳機，剩下一台可供水，由於晚間風強雨大，人員外出危險，目前自來水公司先採取減壓供水模式，等風雨狀況轉小再出動檢修，減壓用戶約有2萬4000戶。

地震後花蓮沙婆礑淨水廠已多次因為豪大雨，造成減壓供水、停水，吉安鄉民王小姐在颱風天中午已預先儲水，把家中水桶，鍋子全都拿來裝水，就怕連煮飯都沒水用！水公司指出，花蓮市供水的娑婆礑淨水場取水口，位於美崙溪上游的集水區，因為0403花蓮地震造成崩塌嚴重，土石崩落溪流中，颱風夾帶的豪雨可能造成土石沖刷，造成原水濁度飆升，超過娑婆礑淨水場處理能力，在颱風過後也將減量出水、呼籲還有水的住戶可以預先儲水。

花蓮受到凱米颱風影響，今天傍晚起發生停電，共超過五千戶受到影響，台電傍晚已經緊急出動搶修。（台電提供）

花蓮受到凱米颱風影響，今天傍晚起發生停電，共超過五千戶受到影響，台電傍晚已經緊急出動搶修。（台電提供）

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