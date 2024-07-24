風雨越晚越強 屏東縣已撤離百餘人、設6收容所

屏縣府在三地門鄉體育館等安全處所，共設置6處收容所。（屏東縣政府提供）

2024/07/24 19:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕凱米颱風越晚風雨越強，屏東縣政府預防性撤離山區、地勢低窪地區居民，截至傍晚已經撤離155人，其中123人安置在6個收容所；屏東縣長周春米前往三地門鄉體育館關心原鄉部落族人，強調物資充足。

屏東縣今天（24日）午後風雨逐漸變強，從零時至晚間6點50分許，屏東縣最大累積雨量出現在位山區的泰武鄉舊泰武測站，達407.5毫米；根據中央氣象署預報資料，屏東縣平均風力達7級，最大陣風達10級。

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屏東縣長周春米今天下午到三地門鄉體館，關心收容安置情形，她表示，根據天氣預報，原鄉部落採取預防性撤離，其中德文村、達來村的村民來到三地門鄉體育館，這裡物資充足，也感謝慈濟的師兄師姐帶來隔屏，後續縣府也會採購，讓安置居民享有更良好的照顧，也謝謝在地鄉長及各級民意代表的協助，並呼籲族人盡速依親或撤離，希望大家一切平安。

屏縣府社會處表示，縣府累計開設收容所共 6 處、收容人數共 123 人，分別是三地門鄉35人安置於三地門鄉立體育館、牡丹鄉9人於牡丹村活動中心、霧台鄉6人於百合部落佳暮村避難收容處所、滿州鄉71人於墾丁小丑魚渡假村、佳冬鄉2人安置於佳冬鄉立幼兒園與新博愛安養中心。

屏東縣長周春米到三地門鄉體育館關心部落族人安置情形。（屏東縣政府提供）

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