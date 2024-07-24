這些職業「沒有颱風假！」風雨再大也得上班 網敬佩：辛苦了

政府宣布放颱風假，許多民眾擠爆百貨商場。示意圖。（資料照）

2024/07/24 19:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風「凱米」來勢洶洶，請民眾儘量待在室內，避免在颱風期間外出。一名網友在論壇分享，雖然放颱風假會很開心，「但即使是颱風天還是有人上班，維持大家的生活所需」，讓原PO好奇問，還記得有哪些颱風天必須得上班的職業嗎？貼文曝光，立刻引起網友討論。

網友近日在PTT論壇發文，有放颱風縣市應該都很開心，但颱風天仍有部分人得上班，維持大家的生活所需，「那大家記得那些颱風天要上班的人嗎？應該不會鄙視別人對吧？並且尊重他們的職業對嗎？」讓原PO也很好奇，「大家記得什麼職業放颱風假還是要上班？」。

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貼文曝光，引起網友熱議，「新聞記者」、「百貨公司、科技業的工廠、外送師、超商、醫院、警消、沒停盤證券商」、「台電啊」、「我明天還是要上班，但公司是放假的，我就奴」、「不論風雨都要趕去上班，有各位放在心上他們應該覺得很窩心」、「大賣場都要阿，颱風還是要上班」、「公務員啊，一堆要進應變中心的」。

根據《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》第六條，若有發生颱風天災時，勞工居住地到工作地點中間所經過的任何地方，當地縣市首長宣布停止上班，勞工就可以合法選擇不出勤，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

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