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改善旗津大潮積水 賴瑞隆：成功爭取營建署補助工程已啟動

立委賴瑞隆會勘旗津低窪易積水區。（記者王榮祥翻攝）

立委賴瑞隆會勘旗津低窪易積水區。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/24 18:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米來襲，旗津適逢超級大潮加上強降雨影響，低窪處有淹水致災之虞；立委賴瑞隆今到旗津勘查防颱整備，指出已成功爭取內政部營建署補助工程款萬元，第一期改善工程已動工。

賴瑞隆表示，旗津每逢超級大潮，造成海水倒灌導致市區淹水，加上強烈颱風凱米挾西南氣流，將帶來超過900毫米以上的降雨量；去年8月多次協調經濟部水利署、農業部漁業署及高雄市政府等單位，要求提出旗津治水改善計畫，並成功爭取中央9100萬元經費，後在行政院盤點提報後，總經費增加至1億元。

賴瑞隆指出，高雄市政府盤點出大潮易淹水區域，包含旗津廟前路、大關路、發祥街與中洲三路路口周邊、南汕巷、上竹巷、中洲漁港一帶，將依序辦理實地測量與改善工程規劃，同時也將納入加高堤防至1.5公尺、增設7處共14台沉水式抽水機等工程計畫。

他說，針對旗津廟前路和大觀路30巷大潮海水倒灌應急改善工程先規劃設計，成功爭取內政部營建署全額補助工程款1100萬元，後與發祥街與中洲三路、上竹里慶富造船廠側等，設置抽水井、抽水機、防潮閘門等設備，已列入一期工程施工，並正式動工，總經費5714萬3千元。中央補助4千萬、地方自籌1714萬元，預計113年底完工。

賴瑞隆強調，其他8處大潮積淹水地區，經高雄市政府盤點包含上竹漁港、南汕巷、上竹巷聯興造船廠前、中洲漁港等地，納入中長期計畫，總經費逾4500萬元，已啟動初步規劃設計，後續將計畫書送至內政部國土署審查，並將全力爭取前瞻基礎建設計畫經費。

立委賴瑞隆會勘旗津低窪易積水區。（記者王榮祥翻攝）

立委賴瑞隆會勘旗津低窪易積水區。（記者王榮祥翻攝）

立委賴瑞隆會勘旗津低窪易積水區。（記者王榮祥翻攝）

立委賴瑞隆會勘旗津低窪易積水區。（記者王榮祥翻攝）

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