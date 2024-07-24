大潮遇上颱風！ 淡水老街人潮稀落 店家備妥沙包防颱

強颱凱米來勢洶洶，加上適逢大潮，位在淡水河畔的馬偕跪地祈禱銅像截至今日上午，僅一陣一陣風雨，銅像也無像以往慘遭淹沒。（記者羅國嘉攝）

2024/07/24 15:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕強颱凱米來勢洶洶，新北市淡水區金色水岸前後兩端因地勢低窪、靠近河岸，每逢颱風或大潮，河水常漫淹過堤防，而位在淡水河畔的馬偕跪地祈禱銅像截至今日上午，僅一陣一陣風雨，銅像也無像以往慘遭淹沒，整條老街只有零星店家開門營業，有的甚至直接拉下鐵門不營業，找來工人在店門口堆起一層層沙包。

位於淡水河畔的馬偕博士藝術銅像，於2007年12月27日建立，後人為表現博士跨海來台發揚信仰，以單膝跪在一葉扁舟祈禱，並以一只皮箱及聖經營造追尋理想及救世精神。但由於淡水區金色水岸前後兩端因地勢低窪、靠近河岸，每逢颱風或大潮，河水常漫淹過堤防，馬偕銅像慘遭滅頂，成颱風淹水指標。

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此外，颱風步步逼近，雖然今日北北基桃市府宣布停班課，但由於上午雨勢一陣一陣，就有遊客依舊到淡水老街逛逛，也有不少人為此銅像前來拍照打卡、觀浪，但整條老街只有零星店家開門營業，不少店家打算提早打烊，有的甚至直接拉下鐵門不營業，找來工人在店門口堆起沙包，做防颱準備。至於淡水渡輪會配合市府的停班停課做調整開放。

淡水區公所區長陳炳仲提醒，颱風逼近適逢大潮，淡水沿海區域仍須防範海水倒灌及強陣風影響，提醒沿海居民特別留意潮汐狀況，請民眾提早架設水閘門及堆置沙包防範淹水。另外，凱米颱風可能帶來豐沛雨量，切勿至海邊、溪邊觀浪垂釣等，以免發生危險。 #

強颱凱米來勢洶洶，新北淡水老街工人在店門口堆起一層層沙包。（記者羅國嘉攝）

強颱凱米步步逼近，由於上午雨勢一陣一陣，有零星遊客依舊到淡水老街逛逛。（記者羅國嘉攝）

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