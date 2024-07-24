澎湖頻傳海水倒灌 騎車騎士不理封鎖線硬闖摔慘

馬公興港北街因海水倒灌拉起封鎖線，仍有人不信邪硬闖，出現人仰車翻景象。（記者劉禹慶攝）

2024/07/24 14:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕強颱凱米來勢洶洶，澎湖各地頻傳海水倒灌、積淹水情況，其中在馬公興港北街傳出水淹道路，因此相關單位拉起封鎖線，阻止人車通過，但仍有騎車雙載民眾，硬闖封鎖線，卻不慎被封鎖線拉倒，連帶機車失去重心，雙雙跌倒在地，連忙爬起離去。

由於今年天文大潮從7月20日至24日，尾聲剛好與強颱凱米侵台日期重疊，因此澎湖各地沿海低窪處都出現海水倒灌，中油澎湖漁船加油站、馬公興港北街、湖西許家港邊等地，今（24）日上午10時起傳出海水倒灌，淹沒路面，外界憂心年度天文大潮及颱風尾的西南氣流挾帶大量水氣，恐重創澎湖災情。

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由於馬公興港北街，是漁隆路、海埔路連結南海遊客中心重要交通要衢，相關單位為了安全起見，拉起封鎖線，不讓車輛通行，許多車輛都繞道而行，但仍有機車族想要硬闖看看，下午1時30分左右騎車雙載，前方騎士彎腰通過封鎖線 後面乘客出手拉高封鎖線，卻被扯落地，連帶前面騎士連車帶人倒地，但2人旋即爬起，立即加速離去。

另外，馬公市光復路一處電梯公寓，都是承租套房，今日上午7時許1樓電梯口，傳出1名承租公寓套房62歲獨居婦人倒地，已無呼吸心跳，發現民眾緊急通報澎湖縣消防局，轄區警方也趕往現場了解，將待檢警進一步相驗，才能確定死因。

湖西許家港口，因海水倒灌淹沒路面。（記者劉禹慶攝）

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