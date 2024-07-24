高雄106條土石流潛勢溪流達黃色警戒 已撤離2265人

高雄風雨增強，106條土石流潛勢溪流達黃色警戒，先行撤離2610人。（市府提供）

2024/07/24 16:42

〔記者陳文嬋、黃佳琳／高雄報導〕強颱凱米來襲，高雄市風雨增強，水保署發布106條土石流潛勢溪流、7處大規模崩塌潛勢區達黃色警戒，市府已完成撤離2265人，另六龜寶來旗山66林班地土石崩落阻礙荖濃溪河道，造成水位高漲危及寶來社區，後續完成撤離345人。

副市長林欽榮今視察水情中心，了解颱風整體影響狀況，水利局表示，凱米颱風午後降雨持續增強，整體預計影響至7月26日，3日總累積降雨量高達1800毫米，已發布超大豪雨，民眾切不可前往山區，應遠離土石流及坍方或落石地區，確保自身安全。

請繼續往下閱讀...

高雄市有115條土石流潛勢溪流、7處大規模崩塌潛勢區，強颱凱米來襲，高雄市風雨增強，旗山、杉林區24小時累積雨量超過200毫米，達到豪雨等級。

農村發展及水土保持署今發布106條土石流潛勢溪流、7處大規模崩塌潛勢區達黃色警戒，已先撤離2265人，包含洗腎、孕婦及重大病患共117人。

另山區降雨量超出預期甚多，六龜寶來旗山66林班地發生土石崩落，阻礙荖濃溪河道，造成水位高漲危及寶來社區，原規劃分二階段撤離寶來社區，力規區公所今完成撤離345人。

目前台20臨105線梅山口至向陽路段、台29線臨11便道那瑪夏至五里埔路段、台20線勤和至復興路段，都已預警性封閉，藤枝國家森林遊樂區24、25日預警性休園，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，民眾不要輕忽持續性大雨潛在的危害，居住危險區域居民應遵循各災害應變中心預防性撤離，以免造成自身危害。

高雄風雨增強，106條土石流潛勢溪流達黃色警戒，先行撤離2610人。（市府提供）

副市長林欽榮今視察水情中心，了解颱風整體影響狀況。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法