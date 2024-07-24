颱風天1輛遊覽車未駛離堤外停車場 北市府開罰4800元

台北市因應凱米颱風恐造成河川水位上漲，淨空堤外停車場，唯獨一輛遊覽車在水門關閉後仍未移置。（記者何玉華翻攝）

2024/07/24 15:26

〔記者何玉華／台北報導〕台北市因應凱米颱風來襲，拖吊堤外停車場車輛，總計拖吊200台車輛，包含汽車102台、機車98台，而在大直橋下的迎風河濱公園，有一輛遊覽車未即時撤離，評估拖吊恐造成車輛損壞，尚未移置，水利處後續將依「台北市公園管理自治條例」針對颱風期間滯留在河濱公園，開罰4800元。

水利處自23日下午4點起執行疏散門「只出不進」管制，晚間8時開始拖吊堤外滯留車輛，交通大隊統計到今（24）日0時30分完成，總計拖吊200台車輛，包含汽車102台、機車98台；相較去年汽車94台、機車64台，數量成長。是否因為昨天沒有風雨，車主警覺心不足，台北市長蔣萬安認為，一定要提前做好準備，民眾也不要輕忽，未來要再加強通知宣傳。

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警方配合堤外汽機車拖吊勤務，至今晨1點水門關閉為止，在萬華、中山、松山、士林、大同5區共派出116名警力，協助管制車輛進入，交通警察大隊派遣34部拖吊車，配合拖吊警力執行拖吊作業，總計移置汽車102台、機車98台，共200台；堤外僅存基隆河7號水門大直橋下停放一遊覽車，經警方多次電話連繫所留遊覽車公司資料，雖表示將派人移車，卻遲未移置。

警方表示，經通知特殊拖吊車前往拖吊，但評估拖吊將造成該車傳動軸損壞漏油，因此未移置；由於水門已經關閉，颱風期間將停留在該處，已通報水利處、交通局依權責裁處；水利處表示，將依法裁罰4800元。

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