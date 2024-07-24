蔣萬安：蔬果供應正常 無需搶購

蔣萬安今天視察南門市場。（台北市場處提供）

2024/07/24 15:04

〔記者楊心慧／台北報導〕凱米颱風持續增強，升級成強颱；台北果菜批發市場今凌晨因進場承銷業減少，蔬菜整體平均交易下跌6元多、平均菜價來到37.6元，跌幅為14.7％，台北市長蔣萬安今前往南門市場巡視，關心蔬果魚肉等民生物資供應及價格波動情形，並表示已要求各傳統市場、批發市場加強防颱整備，目前蔬果供應正常，民眾尚無需搶購，將密切留意蔬果量價波動情形，適時採取菜價平抑措施。

蔣萬安巡視後表示，已要求各傳統市場、批發市場加強防颱整備，目前蔬果供應正常，民眾尚無須搶購，台北市政府會密切留意蔬果量價波動情形，並與農業部保持聯繫，適時採取菜價平抑措施，以確保民生物資供應平穩。

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台北果菜批發市場蔬菜今天到貨量與昨（23日）相當，約1640公噸，供應充足，因承銷人買氣趨緩，每公斤平均價格與昨日相比下跌6.6元，另高麗菜今交易量近370公噸，較昨（23日）供應量增加23%，顯見葉菜類供應充足。水果部分，今（24日）到貨量705公噸，較昨（23日）減少155公噸，因零售市場端銷售尚有存貨且承銷人需求減少，故平均價格較昨略下跌0.9元。

批發市場明（25日）為休市日，颱風期間各超市業者均增加備貨量，提供有需求的消費者休市期間便利採購，為使消費者了解因強降雨可能導致後續菜價波動情形，消費者可透過網站，即時查詢批發交易價格。

台北市市場處持續監控批發市場蔬菜到貨量及平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價情形並採取相關因應措施，要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價。

因應機制包括由北農機動釋出購貯的國產馬鈴薯；聯繫其他無受損的產區增量供應蔬菜；透過大台北地區超市通路，供應8-10種平價蔬菜；啟動緊急採購措施，積極連絡共同運銷單位增加進貨量（包含進口蔬菜），以適時調配供應市場需求。

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