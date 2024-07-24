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竹北拔子窟預佈抽水機防淹水 7/25兵役抽籤擇期辦理

竹北市拔子窟一號堤防易有淹水問題，市長暨災害應變中心指揮官鄭朝方（中）今午前往視察。（竹北市公所提供）

竹北市拔子窟一號堤防易有淹水問題，市長暨災害應變中心指揮官鄭朝方（中）今午前往視察。（竹北市公所提供）

2024/07/24 13:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕凱米颱風來勢洶洶，新竹縣市今（日）停班、停課一天，因應颱風來襲，竹北公所成立災害應變中心1級開設，嚴正以待，也提醒原定今天舉行的「昆蟲擾西的過動人生」講座，延期至8月14日，報名權益全數保留；原定明天（25日）的兵役抽籤，將電話通知另擇期辦理。

竹北市公所表示，根據中央氣象局最新資料顯示，凱米颱風有逐漸增強且暴風圈擴大的趨勢，適逢天文大潮期間，考量沿海一帶特別是拔子窟一號堤防易有淹水問題，市長暨災害應變中心指揮官鄭朝方今午前往視察。

鄭朝方表示，公所已預置3台抽水機並完成測試，所內也有4台抽水機作為機動設備，可及時支援縣府的抽水設備，避免拔子窟等低窪地區發生淹水。此外，轄內5座地下道水位警示系統經測試為正常。公所儲備約有沙包可供民眾登記領取使用，如有需求可洽竹北市災害通報專線：（03）5528872。

鄭朝方表示，為保障市民生命財產安全，本市活動同步因應颱風做出調整如上。呼籲市民朋友提前做好防颱準備，加強自家招牌、門窗、花盆固定，同時也要注意用火、用電的安全，不要前往溪流或水域活動，以防止意外發生。多一分準備，少一分危險，希望全體市民共同平安度過颱風威脅。

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