仁愛鄉廬山溫泉區勸離 仍見塔羅灣溪畔房屋被土石掩埋景象

仁愛鄉廬山溫泉區仍可見去年遭土石掩埋景象，畫面怵目驚心。（仁愛鄉公所提供）

2024/07/24 13:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕凱米颱風風雨漸強，去年8月遭卡努颱風帶來豪雨重創的仁愛鄉提高警覺，鄉長江子信與警方上午在廬山溫泉區勸離店家和居民，仍可見塔羅灣溪畔的房屋被土石掩埋的景象，溫泉區的店家已多數將員工撤下山，僅留1、2人留守，水保署南投分署與信義、仁愛鄉長熱線，告知入夜後可能發布土石流紅色警戒，屆時警戒區內的居民須全數撤離。

中央氣象署預測南投縣下午2時到25日下午2時，平地累積雨量約300至490毫米，山區下午則可高達600至900毫米，有鑑於去年8月初卡努颱風帶來豪大雨重造成嚴重災害，仁愛鄉長江子信上午與警方、村長等人，前往廬山溫泉區進行勸離。

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鄉長江子信帶隊進行勸離時，仍可見塔羅灣溪畔的房屋被土石掩埋的景象。江子信表示，勸離對象以馬赫坡部落居民為主，希望居民能儘早撤到安全區域，而溫泉區內的飯店、民宿、商店人員大多已撤下山，少數店家有1、2人留守。

擔心山區風雨太大或道路中斷，洗腎患者和孕婦無法下山，昨日下午起已陸續撤下山，南投縣衛生局表示，全縣131名洗腎患者，到上午為止已撤離19人，而32名孕婦中則有9人撤下山。

中央氣象署預測南投縣山區入夜後雨量會增強，水保署南投分署長傅桂霖指出，與信義鄉長、仁愛鄉長及南投縣災害應變中心保持聯絡，只要達到土石流紅色警戒的雨量，該分署就會發布紅色警戒，信義鄉、仁愛鄉可能入夜後就會發布紅色警戒，信義鄉也許會比仁愛鄉早，只要一發布紅色警戒，只要在紅色土石流潛勢區域內的居民即必須強制撤離。

仁愛鄉長江子信（左）會同警方在廬山溫泉區進行勸離。（仁愛警分局提供）

南投縣雨勢越晚越強，南投縣25日上午一片紫色。（圖擷自中央氣象署）

仁愛鄉長、公所人員會同仁愛警方，在廬山溫泉區進行勸離。（仁愛鄉公所提供）

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