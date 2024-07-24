彌陀區舊港橋改建 林欽榮視察防汛

林欽榮隨同工務局新工處團隊，前往彌陀區視察舊港橋改建工程工區防汛作為。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/24 12:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長林欽榮今早率工務局新工處團隊、前往彌陀區視察舊港橋改建工程工區防汛作為，他表示越晚風雨越大，請施工團隊務必派員現場待命、加強警戒及注意安全，另供機車通行的鋼便橋當水位達2.0公尺時，需依照封橋作業程序進行警戒及視狀況辦理封橋作業。

工務局說明，舊港橋橫跨阿公店溪長度約122公尺，為銜接彌陀與永安兩行政區交通的重要橋梁，因使用年代已久且鄰近出海口，鹽海侵蝕嚴重有安全疑慮，故由新工處辦理橋梁改建維護橋梁通行安全，並藉由原橋寬8公尺拓寬成12公尺，以改善鄰近區域交通路網系統，目前施工進度超前，預計明年4月完工通車。

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新工處表示，舊港橋已完成原橋梁拆除、橋墩及橋台基樁設置、地質改良、橋墩圍堰、鋼便橋搭設（供機車通行）等工項，正在進行兩個橋墩墩柱的鋼筋綁紥，工程實際進度約64.7%。

也因應本次颱風來臨現場已做好相關防汛措施，包含防汛物料太空包、抽水機、救生圈、攔截索等及挖土機已於現場待命外，另於溪底便道埋設了多支涵管用來增加通水斷面，現場亦已預防性撤離施工相關設備機具。

此外，目前針對供機車通行之鋼便橋將依照林副市長指示確實依封橋標準作業程序進行警戒及辦理封橋作業。

因應凱米颱風來臨，舊港橋改建工區現場已做好相關防汛措施。（記者王榮祥翻攝）

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