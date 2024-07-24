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日本福島5縣食品全解禁 食安專家麥富德：對台灣風險低

我國自2022年2月21日有限度開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口，4月在邊境查驗首度查獲櫪木縣進口草莓農藥超標。（資料照，記者吳亮儀翻攝）

我國自2022年2月21日有限度開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口，4月在邊境查驗首度查獲櫪木縣進口草莓農藥超標。（資料照，記者吳亮儀翻攝）

2024/07/24 11:31

〔記者林志怡／台北報導〕日本311核災發生迄今已經10餘年，不少民眾仍擔心相關地區進口食品是否潛藏輻射危機，食藥署昨（23）日預告將放寬禁令；台北醫學大學醫學系生物化學暨細胞分子生物學科教授麥富德認為，此類開放作為有時是為了釋放善意，在檢驗量能充足、進口量不大的情況下，風險相對較低。

我國自2022年2月21日起，開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣市食品進口，但限制「野生鳥獸肉、菇類、漉油菜」一律禁止輸入，食藥署昨日預告修正相關規定，取消野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等禁止輸入規範，改以邊境嚴格檢驗管理，不過日本當地禁止流通的品項，仍禁止輸入台灣。

對於相關規範調整，麥富德指出，野菇、野鳥等非人為飼養產品，較容易受到環境曝露影響，相較於可以控制生產過程並加以管理的農產，潛藏的輻射風險會相對較大，但據食藥署的說明，過去鮮少進口此類食品，因此就這些品項放寬的目的，可能更主要是為了釋放善意，風險也較低。

麥富德說，食藥署對於日本風險地區輸入台灣的品項仍採取雙證管理、逐批檢驗，在有充足檢驗量能、進口量又不大的情況下，風險其實是相對較低的，再加上核災迄今已經10餘年，日本核污水中含有的銫-137半衰期則是30.17年，推算下影響已經大幅下降。

不過，麥富德提醒，輻射對於人體免疫系統會產生嚴重衝擊與危害，高劑量曝露下還有致癌性，雖目前日本相關食品的風險已經降低許多，但食藥署務必落實雙證管理與逐批檢驗，確保國人安全與健康。

食藥署預告日本相關食品管制放寬作為。（食藥署提供）

食藥署預告日本相關食品管制放寬作為。（食藥署提供）

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