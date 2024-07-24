一覺醒來停班課、南迴鐵路停駛 台東縣民:最後的「倔強」消失了

台東車站大廳僅剩清潔人員在打掃，但站內電話此起彼落，詢問「無風雨為何停駛」、「何時再開」。（民眾提供）

2024/07/24 07:49

〔記者劉人瑋／台東報導〕昨天在全國各縣市陸續宣佈因凱米颱風今天停班課，唯有台東縣除蘭嶼外皆正常上班上課，但台東縣府則在深夜0時方向一改宣佈全縣停班課。縣民在網路上討論表示「醒來肯定一臉懵」。有些需要跨鄉鎮上班民眾都已經出門才知道今天休假，只好打道回府、繼續補眠。

昨晚8時台東縣府宣佈前，高雄市先行宣佈停班課，接著中南部也陸續跟進，而稍晚台鐵也宣佈南迴、東部線除花蓮到台東僅上午正常行駛，其餘全面停駛。只是等到深夜0時，台東縣府這才轉向發佈「受凱米颱風影響，依據中央氣象署7/24最新預報資料，本縣已達停班停課標準，今日（24）停止上班、停止上課。」

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民眾一看全國僅剩台東除蘭嶼皆上班課，戲稱台東很「倔強」，有人po出了酒瓶照，表示已經要開喝「明天請假」自行放颱風假，甚至臉書「台東大小事」還有人貼文「饒縣長您是我今生今世看過最美麗、最溫柔的地方首長了」、「如今豪雨侵襲，瘦弱無力的我們，是否可以聽見您那宛如純真佳音般的一聲『明天停班課』」。

網友對縣長的「溫柔宣言」被吐槽「有氣勢一點，自己休假」，但有民眾是跨鄉鎮送貨、下班就把空車開回家，清早起床就開著車準備送貨，半路才被對方告知「今天颱風假」，只好再開著車回家。

其實目前台東無風無雨，從目前網路風向及一般民眾反應似乎還是「除了開業當老闆以外，幾乎都支持休假」，但對於半夜轉向卻實感疑惑，但也有民眾說，小時候是早上看電視知道今天不用上課。講得頗有年代感。

台東縣府表示，縣府有與氣象專家合作，也參考中央氣象署資訊，昨晚10時30分到11時發現預估數值上調，氣象署也預估今一整日風雨量會達標這才快點宣佈。

似乎希望上班的民眾中，僅有要搭火車者是「希望台鐵上班」。台東站長鄭成忠說今日無班車前來，但昨晚關山到瑞源號誌異常，僅影響2、3班車，但全部需人工控制十分麻煩，今天雖無旅客但電話接不完。原要搭車的旅客來電「為什麼無風無雨火車卻不開」，但這卻非任何一個車站可以回應，只能等候台鐵公司宣佈何時復駛。

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