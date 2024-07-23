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「風鎖澎湖」24日航班全喊卡 澎湖機場今晚人潮大爆量

澎湖受颱風影響全天停航，大批旅客湧入機場候補。（記者劉禹慶攝）

澎湖受颱風影響全天停航，大批旅客湧入機場候補。（記者劉禹慶攝）

2024/07/23 20:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風來襲，明天（24日）澎湖往台灣本島航線的航班及七美航線全部取消，原定24日澎湖對外班機訂位客滿，影響人數多達5000人，晚間公告一出，澎湖機場立即湧入大批候補民眾，澎湖航空站緊急聯繫航空公司加班運輸，現仍在協調中。

澎湖航空站說，24日原提供運量澎湖往台灣本島各航線，合計有56航班（澎湖往台北21班次、澎湖往台中14班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄17班次），訂位客滿，受影響旅客約5000人。晚間2家航空公司宣布24日停航，大批擔心滯留澎湖遊客，瞬間湧入澎湖機場，希望能候補搭機返台，不會因風滯留。

今晚澎湖國際海上花火節升空，但因凱米颱風攪局，無人機表演確定無法演出。

海運已宣布24到26日停航，空運雖然僅宣布24日停飛，但澎湖氣象站預估25日是颱風最接近澎湖，影響也最大，可能出現10級以上強風，風鎖澎湖成為孤島可能不只1天，最長可能3天，因此人潮湧入澎湖航空站，把握最後機會離開澎湖。

澎湖機場瞬間湧入爆量旅客，正常航班根本無法消化，澎湖航空站緊急與航空公司協調，正在調集機組員，準備飛加班機輸運，現仍在協調中，但今晚要完全消化所有候補旅客是不太可能的任務。

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