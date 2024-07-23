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日本福島5縣食品進口全解禁 食藥署預告期60天

衛生福利部食藥署今晚發出預告將修正「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口規定）草案，改以邊境嚴格檢驗取代禁止。（食藥署提供）

衛生福利部食藥署今晚發出預告將修正「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口規定）草案，改以邊境嚴格檢驗取代禁止。（食藥署提供）

2024/07/23 20:52

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛生福利部2022年2月21日起開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣市食品進口，但「野生鳥獸肉、菇類、漉油菜」仍一律禁止輸入，食藥署今晚（23日）發出預告將修正「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口規定）草案，改以邊境嚴格檢驗取代禁止。

食藥署副署長林金富說明，原本限制5縣的「野生鳥獸肉、菇類、漉油菜」輸入，過去野生鳥獸肉、漉油菜都不曾進口，而菇類過去有檢出微量輻射，主要是菇類較容易有重金屬累積，但都在合格範圍內；根據食藥署統計，2011年3月11日日本發生福島核電廠事件後，13多年來我國在邊境檢驗輻射23.5萬餘批，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。

林金富指出，國際上原有53個國家或地區對日本食品採取管制措施，目前僅剩4個國家或地區對風險產品停止輸入或要求提供輻射或及產地證明，此次修正草案在確保食安的前提下，以科學證據、國際標準為依據，參考世界先進國家管理方式，進行管制措施調整。

林金富說明，新管制措施將維持五縣市產品輸台時須檢附產地證明及輻射檢測「雙證」，且只要是日本國內限制流通的產品品項都禁止輸台，同時維持自日本所有輸入產品，均須檢附產地證明。今預告修正「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」及「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案，預告期為60天，到9月22日止，蒐集各界意見。

食藥署統計也顯示，2022年2月21日起到今年6月30日，福島5縣開放品項均採雙證管理，逐批輻射檢驗共1萬2724批；非福島5縣採雙證管理的產品輻射檢驗共1517批，均符合我國標準。

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