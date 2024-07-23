強震後逢大雨就土石流！凱米颱風來襲 花蓮秀林居民急撤離

秀林鄉公所、警方到各村撤離土石流保全戶，全鄉超過900戶。（王玫瑰提供）

2024/07/23 19:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後土石被震鬆，花蓮縣秀林鄉多個部落震後3個多月來每逢大雨就發生土石泥流，凱米颱風今天早上發布陸上警報，外圍環流下午開始在花蓮帶來降雨，秀林鄉公所下午在各部落宣導盡速撤離，鄉長王玫瑰說，目前陸續撤離中，希望能在大雨來臨前所有人都能撤到安全處所避難。

秀林鄉包括富世村崇德部落、和平村的和平、和中、和仁等部落，乃至景美的三棧部落，震後都曾因大雨造成山坡地土石泥流，至今山區溪流都還是濁的，蘇花公路崇德到和仁段也多次發生山壁坍方，和仁隧道北口的鐵軌還在月初被落石砸斷。

請繼續往下閱讀...

得知凱米颱風發布陸上警報，秀林鄉各村村幹事、村里長和警方全員出動，到各家戶勸導趕快到避難所！秀林鄉長王玫瑰也親自勸離村民；此外，秀林鄉舊台9線崇德往閣口錦文橋路段預防性封路，提醒民眾注意。

王玫瑰說，地震後秀林鄉增加多處土石流潛勢溪流，目前秀林鄉全鄉各村同步都針對土石流保全戶撤離，全鄉9個村需撤離人數有1485人，其中，和平村在地震後發生過嚴重土石流，也是保全戶最多的村，實際居住人口達539人，許多村民因為擔心，下午陸續有村民自行撤離，因為民眾陸續到收容所，撤離人數還待統計中。

「不要因為入夜後暴雨來襲，才想到要撤」！王玫瑰提醒鄉親，晚上如果風雨來襲，要離開就會很困難，希望鄉親一定要配合，先撤離危險區域。

秀林鄉公所、警方到各村撤離土石流保全戶，全鄉超過900戶。（秀林鄉長王玫瑰提供）

秀林鄉長王玫瑰（右）與警員、村幹事等人到各村勸離土石流保全戶，疏散到富世國小活動中心等安全地點。（秀林鄉長王玫瑰提供）

秀林鄉舊台9線崇德到錦文橋路段預防性封路。（秀林鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法