台北市議員洪婉臻 : 公有市場物業管理缺失不斷、物管費率收費不一

洪婉臻發現市場狀況百出，且市場物管標案連續6年由同家廠商得標、獨吞市場處預算，甚至各市場物管費用不一。（資料照）

2024/07/23 19:34

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市場處負責招標的環南、士林、光華、西湖市場物業管理，今年預算高達1億2675萬，台北市議員洪婉臻卻發現市場狀況百出，包含感應式水龍頭頻、消防系統錯誤導致降泡沫等缺失，且市場物管標案連續6年由同家廠商得標、獨吞市場處預算，甚至各市場物管費用不一；市場處回應，因各市場規模不同，才會有收費差別，目前政風處正調查中。

洪婉臻指出，環南、士林、光華、西湖市場頻頻出包，光是接到陳情就包含電梯面板脫落、感應式水龍頭頻頻失靈、電梯面板按鈕不見、消防系統誤動作降下泡沫雪等明顯缺失，市府連續讓同家廠商得標，表面經過公開招標程序，實際上卻被同家公司獨吞市場處的物管預算，市場上的大型物管公司眾多，卻因缺乏競爭讓服務品質每況愈下。

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洪婉臻質疑，蔣市府需針對市場物管招標以及稽核等相關問題，提交精進計畫，且物管費率同一廠商卻收取不一，市府應主動介入調查並提交檢討報告以利改進。

市場處表示，公有市場物業管理招標案，皆依採購法相關規定以公開招標方式採評選制並邀請外聘委員，遴選專業物業管理廠商進駐執行清潔維護、機電設備、保全駐衛、行政場務等市場等公共事務，並訂定物管廠商履約管理查核表，後續將每個月不定期派員現場查核，若有缺失事項，將依契約約定函請物管廠商限期改善或處以懲罰性違約金。

至於物管費率收費不一，市場處表示，公有市場物業管理標案預算估價基礎依照場地營運性質及設備所訂定，不過目前政風處已要求提供相關資料調查中，市場處將配合辦理調查事宜。

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