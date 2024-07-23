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當台積電「員工」希望落空！嘉義廠徵「考古挖掘人員」喊停

台積電在嘉義科學園區興建中的CoWoS先進封裝廠。（記者蔡宗勳攝）

台積電在嘉義科學園區興建中的CoWoS先進封裝廠。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/23 18:58

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電正在嘉義科學園區興建CoWoS先進封裝廠，因挖到疑似遺跡依文化資產保存法規定暫停施工，昨有民代在臉書貼出台積電嘉義廠徵「考古挖掘人員」的資訊，這個「台積電徵才資訊」造成熱烈迴響，但今天中午卻緊急喊停，朴子就業服務中心證實該代徵公司因不明理由緊急中止召募工作。

台積電在嘉義科學園區的新建廠區，5月底出土疑似史前文化陶片及史前文化層，為繩紋紅陶，有陶環殘件等；嘉義縣文化資產審議會6月進行決議，同意進行搶救發掘，並決議緊急搶救出土遺物需有空間進行收藏展示。

造成地方熱烈反應的台積電嘉義廠徵才資訊，內容提到徵考古挖掘人員60名，無經驗（可）農民者佳（耐熱），工作內容為挖土，工作時間為早上8點到下午5點，週休二日（需配合加班），其中1天（加班費出勤），日薪1700元（含勞保，健保可視需求加保）。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心指出，據了解，該徵才單位原本預定這個月25日正式啟動徵才，消息傳出之後，就業中心接到不少洽詢電話，今天中午之前已有9位民眾表達意願，但該徵才公司突然喊卡，也只能配合，並不清楚暫停徵才的原因。

引發熱議的台積電急徵「考古挖掘人員」公告，突然喊停。（記者蔡宗勳翻攝）

引發熱議的台積電急徵「考古挖掘人員」公告，突然喊停。（記者蔡宗勳翻攝）

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