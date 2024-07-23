時代變了！ 陳彥任、黃佑崎靠做模型上頂尖大學

陳彥任（右）和黃佑崎（左）都因為模型而找到自己的學習方向。（記者顏宏駿攝）

2024/07/23 19:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕做模型，也能上頂尖大學！竹塘國中校長黃仲平熱愛鐵道模型，他也把這項興趣帶進教育領域，進而啟發許多學生，其中就讀國立成功大學工業設計系的陳彥任和今年以技優保送進入北科大機械系的黃佑崎，都是因為模型而找到自己的學習方向。

陳彥任自稱3歲就是個鐵道迷，他說，小時候和媽媽到彰化看蒸汽火車，發現車輛外觀有許多機械設計，就此喜歡上鐵道模型，後來媽媽買了火車模型送給他，埋下對鐵道模型的熱情。自己就讀台中一中時在黃仲平校長的鼓勵下跨海參加日本鐵道模型大賽，奪下最佳品質、最佳影像獎。陳彥任因為鐵道模型的興趣因此選填跟模型相關的科系，最後錄取成功大學工業設計系。

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黃佑崎就讀竹塘國中時就開始學做模型，曾以王功燈塔而獲獎，他因愛做模型而選讀彰師大附工的機械木模科，興趣和學習結合，在技術領域技高一籌，也代表學校參選全國技能競賽外觀模型創作獲獎，今年以特殊選材甄試保送進入北科大機械系。

黃佑綺說，做模型讓他學會美學、鑄模、尺寸比例的拿揑、配電…等技能，因為興趣跟學習能結合，他會追求作品的完美。

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