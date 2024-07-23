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澎湖也有小火車！南寮「龜壁號」上路 暢遊湖西南北寮

澎湖首台社區小火車，南寮率先開航。（記者劉禹慶攝）

澎湖首台社區小火車，南寮率先開航。（記者劉禹慶攝）

2024/07/23 18:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖第一台社區小火車今（23）日在湖西南寮社區上路，可以盡情遊覽南北寮奎壁風光，欣賞田野景色，這是南寮社區與鳴謙科技有限公司合作，引進電動遊園小火車，行駛於南北寮鄉村田野間。

南寮小火車「龜壁號」首航吸引衆多目光，澎湖沒有火車，鄉親十分好奇，認為帶動地方觀光發展。小火車充飽電，續航力可達60公里，時速20公里，掛有2節車廂，每節車廂可載客20人，滿載有40人，全長15公尺。每週二、四、六下午4點、4點30分、5點、5點30分發車。

發車地點在南寮社區活動中心，行經社區中路各景點魚灶-樹屋-第一口百年古井-許返古宅-小農市集-雞母狗公園-菅芒亭-薰風南來古厝-趙氏祖廟-龜壁海墘-趙氏古厝群-牛屎窟-慈觀蘆-觀音營頭-東嶺-牛牛放牧區-風力發電站、綠能小徑，繞過南北寮漁港，欣賞龜壁港灣美景，路程3.5公里，時間大約18分鐘。

2011年起，南寮積極推動社區總體營造，曾榮獲第3屆國家環境教育獎社區組優等，通過環境部環境教育設施場所認證，低碳永續家園銀級獎，獲選交通部觀光署2019小鎮漫遊景點，連續2年2017、2018獲選全球百大綠色旅遊目的地。

澎湖各界貴賓見證南寮龜壁號小火車首航，。（記者劉禹慶攝）

澎湖各界貴賓見證南寮龜壁號小火車首航，。（記者劉禹慶攝）

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