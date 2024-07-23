蛇出沒注意！彰化縣半年抓1375條蛇 3大毒蛇入榜

天氣炎熱蛇類頻繁出沒，彰化縣消防局1至6月共抓到1375條蛇。 （圖由消防局提供）

2024/07/23 17:25

〔記者湯世名／彰化報導〕近來天氣炎熱，蛇類頻繁出沒，根據彰化縣消防局統計，全縣今年1至6月共抓到1375條蛇，平均1天捕獲近8條，其中以臭青公（王錦蛇）最多，其次為眼鏡蛇；10大捕獲蛇類中，除名列台灣6大毒蛇的眼鏡蛇外，具有毒性的雨傘節、龜殼花也在其中。

消防局統計，1至6月全縣受理捉蛇案件共1375件，以臭青公598條最多，其次為眼鏡蛇195條，第3名為南蛇192條，其餘依序是黑眉錦蛇148條、花浪蛇79條、紅斑蛇46條、雨傘節45條、草花蛇38條、赤背松柏根13條及龜殼花9條。

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最近在彰化市、芬園鄉或花壇鄉等八卦山區或溪畔，有民眾在遊憩時經常會撞見蛇類，引起民眾關心「現在蛇怎麼這麼多？」有的人甚至擔心從事戶外活動時一旦遇到蛇，擔心不會分辨有毒、無毒，萬一被咬到要怎麼辦。

消防局指出，夏季炎熱天氣蛇類出沒頻繁，最近常接獲民眾通報居家附近發現有蛇類出現，或者侵入民宅情形，造成民眾驚恐害怕；發現的蛇類大都以臭青公、眼鏡蛇居多。維持環境整潔是最好的防蛇辦法，避免住家屋內及周邊堆放雜物、保持乾淨明亮，老鼠不來，蛇也就不來。

消防局表示，一般蛇不會主動攻擊人，若碰到蛇類勿驚慌，如果是在居家附近或者已入侵住家，應保持冷靜觀察其動向和位置，遠離並保持距離切勿自行捕捉，在戶外時應避開蛇類，若是在居家附近或已入侵住家，可撥打119請求協助；另外消防局亦已建立轄內急救責任醫院蛇類血清資訊，若有民眾不慎遭受蛇類咬傷時，應予以記下蛇類形狀、特徵及顏色，俾利送醫急救時，能夠提供詳細資訊，進而獲得更加完善的緊急救護處置。

彰化縣消防局1至6月捕獲的蛇類中，以臭青公（王錦蛇）最多達598條。 （消防局提供）

彰化縣消防局捕獲的黑眉錦蛇。 （消防局提供）

彰化縣消防局捕獲的紅斑蛇。 （消防局提供）

天氣炎熱蛇類頻繁出沒，彰化縣消防局半年來共抓到1375條蛇。 （圖由消防局提供）

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