孝順科大生麵包賽奪金獲總統表揚 返家幫父做麵條

戴邦竣奪得第54屆全國技能競賽麵包製作職類金牌。（弘光科大提供）

2024/07/23 18:05

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大食品系大三學生戴邦竣奪得第54屆全國技能競賽麵包製作職類金牌，前天由總統賴清德親自頒獎。戴邦竣今日指出，就讀高二時拿到全國技能競賽第五名，大學想再拚一次，今年4月晉級決賽之後，每天花6小時準備，訓練在16.5小時比賽時間裡製作出好吃又好看的8種麵包，剩餘暑假時間要幫忙家裡製麵工作，讓有椎尖盤突出問題的父親能夠多休養。

今年4月1日戴邦竣獲得第54屆全國技能競賽中區分區競賽第四名，取得晉級決賽資格，4月25日拿到決賽題目。戴邦竣說，為了要在3天16.5小時中製作出好吃好看的出甜麵包、健康麵包、裹油類麵包、酸裸麥麵包、歐式調理麵包、歐式麵包、貝果麵包、藝術麵包，除了上課，每天花6小時以上寫配方、練習製作、調整配方，望大學能夠在全國技能競賽中獲得更好成績。

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指導老師楊智偉表示，練習過程中發現藝術麵包項目遇到瓶頸，便建議參考日本九州麵包師父渡邊裕之技法及創意，就連到香港執行產學合作案時，每日仍要求把練習成品上傳LINE討論。

戴邦竣舉例，藝術麵包使用的糖水以前是可以帶事先做好的，這次要求選手必須現場自行煮製，還有丹麵機、秤重機數量不多，選手必須排隊使用，時間的調配和掌控格外重要，所幸自己隨機應變，發揮出極佳手感順利完賽，尤其4款丹麥麵包比練習時做得還要好，應該是獲得金牌的關鍵。

前天拿到金牌後，戴邦竣昨天馬上回到桃園家裡，因為接下來的暑假，要幫忙分攤家裡的製麵工作，讓有椎尖盤突出宿疾的父親能夠多休養，孝心也獲得親友稱讚。

總統賴清德（左）頒獎給獲得全國技能競賽麵包製作職類金牌的弘光科大學生戴邦竣。（弘光科大提供）

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