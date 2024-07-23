為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

孝順科大生麵包賽奪金獲總統表揚 返家幫父做麵條

戴邦竣奪得第54屆全國技能競賽麵包製作職類金牌。（弘光科大提供）

戴邦竣奪得第54屆全國技能競賽麵包製作職類金牌。（弘光科大提供）

2024/07/23 18:05

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大食品系大三學生戴邦竣奪得第54屆全國技能競賽麵包製作職類金牌，前天由總統賴清德親自頒獎。戴邦竣今日指出，就讀高二時拿到全國技能競賽第五名，大學想再拚一次，今年4月晉級決賽之後，每天花6小時準備，訓練在16.5小時比賽時間裡製作出好吃又好看的8種麵包，剩餘暑假時間要幫忙家裡製麵工作，讓有椎尖盤突出問題的父親能夠多休養。

今年4月1日戴邦竣獲得第54屆全國技能競賽中區分區競賽第四名，取得晉級決賽資格，4月25日拿到決賽題目。戴邦竣說，為了要在3天16.5小時中製作出好吃好看的出甜麵包、健康麵包、裹油類麵包、酸裸麥麵包、歐式調理麵包、歐式麵包、貝果麵包、藝術麵包，除了上課，每天花6小時以上寫配方、練習製作、調整配方，望大學能夠在全國技能競賽中獲得更好成績。

指導老師楊智偉表示，練習過程中發現藝術麵包項目遇到瓶頸，便建議參考日本九州麵包師父渡邊裕之技法及創意，就連到香港執行產學合作案時，每日仍要求把練習成品上傳LINE討論。

戴邦竣舉例，藝術麵包使用的糖水以前是可以帶事先做好的，這次要求選手必須現場自行煮製，還有丹麵機、秤重機數量不多，選手必須排隊使用，時間的調配和掌控格外重要，所幸自己隨機應變，發揮出極佳手感順利完賽，尤其4款丹麥麵包比練習時做得還要好，應該是獲得金牌的關鍵。

前天拿到金牌後，戴邦竣昨天馬上回到桃園家裡，因為接下來的暑假，要幫忙分攤家裡的製麵工作，讓有椎尖盤突出宿疾的父親能夠多休養，孝心也獲得親友稱讚。

總統賴清德（左）頒獎給獲得全國技能競賽麵包製作職類金牌的弘光科大學生戴邦竣。（弘光科大提供）

總統賴清德（左）頒獎給獲得全國技能競賽麵包製作職類金牌的弘光科大學生戴邦竣。（弘光科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
全國技能競賽起跑 勞動部、教育部攜手深耕技職教育
2024/06/27 19:15

全國技能競賽起跑 勞動部、教育部攜手深耕技職教育
迎接地緣政治的新產業紅利 賴清德：須為技職教育闢路
2024/07/21 21:11

迎接地緣政治的新產業紅利 賴清德：須為技職教育闢路

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
汽車板金金牌女力！黃千育未畢業就進超跑總代理商工作
2024/07/04 20:36

汽車板金金牌女力！黃千育未畢業就進超跑總代理商工作
烘焙爭金奪銀 中配二代獲總統教育獎
2024/06/19 05:30

烘焙爭金奪銀 中配二代獲總統教育獎

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播