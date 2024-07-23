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凱米進逼！ 全台7縣市豪雨、大雨特報

中央氣象署下午4點55分針對全台7縣市發布豪雨及大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

中央氣象署下午4點55分針對全台7縣市發布豪雨及大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

2024/07/23 17:18

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風步步進逼，受到其外圍環流及午後對流雲系發展旺盛影響，今天（23日）下午易有短延時強降雨，中央氣象署稍早針對全台7縣市發布豪雨及大雨特報。

中央氣象署表示，受到凱米外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，今天高雄市有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台南、屏東、宜蘭、花蓮地區及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

下午4點55分，氣象署針對高雄市發布豪雨特報；對基隆市北海岸、新北市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣發布大雨特報。

另外，氣象署也於今天下午4點15分更新海上及陸上颱風警報，海上警戒區域包括台灣東半部海面、巴士海峽、台灣北部海面、台灣海峽北部；陸上警戒區域包括宜蘭、花蓮、台東、基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投。

根據最新資料顯示，凱米颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北北西轉西北移動，其暴風圈已逐漸進入巴士海峽及台灣東半部海面，對宜蘭、花蓮、台東及台中以北、南投將構成威脅；預計此颱風未來強度仍有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

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